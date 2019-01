Loto : la gagnante des 3 millions d'euros a validé son ticket à Amiens

Amiens, France

"Au rond point", c'est dans ce bar-tabac du quartier Saint Honoré d'Amiens tenu depuis 11 ans par Pascal Wagrez que la gagnante du loto a validé ses numéros gagnants, sûrement le lundi 7 janvier, le jour du tirage réfléchit le patron de l'établissement qui enregistre lui aussi son plus gros gain : 3 millions et 2 euros comme l'affiche le panneau lumineux installé à l'entrée du magasin.

La gagnante des 3 millions et 2 euros est une joueuse occasionnelle - Pascal Wagrez

Ça doit donner des frissons

Stéphane, un client du bar-tabac reste rêveur devant un tel gain et imagine que "ça doit donner des frissons". Lui se verrait bien partir à la retraite et avec tout cet argent, "gâter ses enfants et petits-enfants". Ce que compte faire la gagnante, une joueuse occasionnelle du Loto depuis un an précise la Française des Jeux qui tient secret son identité. La toute nouvelle millionnaire dont l'horoscope prédisait ce lundi 7 janvier une "grosse somme d'argent". C'est d’ailleurs pour cette raison qu'elle aurait joué raconte la FDJ.

L'heureuse gagnante a retiré ses gains à Paris.

Le dernier gros lot à un un million d'euros a été gagné au loto il y a quatre ans dans la Somme.