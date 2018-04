Indre-et-Loire, France

On vous a parlé sur France Bleu Touraine des deux monuments préselectionnés dans le cadre du Loto du Patrimoine lancé par Stéphane Bern, l'abbaye de La Clarté-Dieu à Saint Paterne Racan et l'église Notre Dame à Rigny-Ussé, il faut maintenant ajouter l'église de La Celle-Guenand dont l'image figurera sur les tickets de grattage du Loto avec 13 autres monuments emblématiques du patrimoine français en péril.

L'église de la Celle-Guenand, près du Grand Pressigny, date du 12ème siècle. C'est l'un des édifices religieux les plus curieux de Touraine avec trois nefs et trois portails mais elle est très abîmée par le temps. Sa façade en particulier et son portail roman ont souffert. Le porche ne tient plus que par des étais et l'entrée en est condamnée. Sa charpente est fragile. La nef est couverte de tuiles et le clocher d'ardoises recouvertes de mousse. Tout cela mérite un profond nettoyage.

La première fois où je suis passée devant, j'étais très inquiète pour cette église. Elle est étayée au niveau du porche, dont la porte ne tient plus en place. L'architecture romane, exceptionnelle, mérite d'être sauvée -Sabine De Freitas, directrice du conservatoire du patrimoine Muro D'Ellarte en Indre-et-Loire

L'intérieur mérite aussi une visite, on y trouve une cuve baptismale en pierre typiquement romane, c'est-à-dire un grand bénitier orné de deux têtes humaines sculptées en demi-relief. Et pour en revenir à la façade de cette église, son originalité réside dans un ensemble composé d'une porte centrale flanquée de deux arcades empierrées et aveugles. Dans ces deux niches, la mairie a déposé des jardinières fleuries.

Les tickets de grattage à l’effigie de l'église de la Celle-Guenand et des 13 autres monuments français en péril seront vendus au prix de 15 euros l’exemplaire à partir du 3 septembre. La recette financera les travaux nécessaires à ces 14 monuments sans qu'on en connaisse pour le moment la répartition.