Lotos dans les Landes : le plafonnement à 150 euros des lots bientôt supprimé

Le gouvernement fait marche arrière concernant le montant maximum autorisé pour les gains des lotos associatifs. Depuis un décret en date du 20 décembre 2020, il est, en effet, interdit de mettre en jeu des lots d'une valeur supérieur à 150 euros lors de ces lotos. Interpellée par la députée d'Indre-et-Loire Sophie Métadier, Sarah El Haïry, la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement, a annoncé que ce plafond allait disparaitre. "Sous l'autorité du Premier ministre, on a pris une décision très claire et immédiate. Evidemment cette suppression aura lieu. Le décret est en cours de rédaction. Ce qui a été décidé le 20 décembre 2020, mettant cette limite de 150 euros, sera supprimé dans les jours qui arrivent et redonnera de l'air pour l'ensemble des associations" a assuré Sarah El Haïry devant les députés, lors de la séance des questions au gouvernement, le 12 octobre dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans les Landes, les organisateurs de lotos sont soulagés. Ils s'inquiétaient des répercussions de cette mesure sur les recettes de manifestations destinées à financer des associations, des clubs de sport ou des comités des fêtes. "Plus les lots sont gros, plus la salle se remplit. Limiter à 150 euros les gains ou les lots auraient été un vrai coup dur pour nos finances. Nous, au comité des fêtes de Bias, les lotos sont notre principale source de financement pour l'année" confie Julien Biremont, le président du comité des fêtes de Bias. Il espère d'ailleurs que le décret aura été réécrit d'ici le vendredi 22 octobre 2021 : le comité des fêtes de Bias organisera un loto "spécial bons d'achat" avec un gros lot à 300 euros.