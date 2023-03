Louchats : le maire démissionne sur fond de crise liée aux incendies

Après la démission de la maire de Cabanac-et-Villagrains la semaine dernière c'est au tour du premier magistrat de Louchats de jeter l'éponge.

Après 22 ans de mandat dans cette commune de 700 habitants du Sud-Gironde Philippe Carreyre rend son écharpe. Il l'a annoncé vendredi dernier en plein conseil municipal. A Cabanac la maire Anne-Marie Causé avait évoqué sa fatigue face à l'enchaînement des crises : Covid, incendie, crise énergétique.

A Louchats il s'agit plus d'une rupture entre le maire et une partie de son conseil municipal. Des tensions, parfois fortes sont apparues pendant les incendies.

"Il n'en faisait qu'à sa tête ce n'était plus gérable" explique une source proche de la mairie confirmant que le torchon brulait depuis cet été à Louchats.

"Il était sur le front aux côtés des pompiers mais il ignorait toute initiative qui n'était pas la sienne. Alors que la forêt était en flammes c'était une vraie zizanie", explique un élu, "le maire s'engueulait avec tout le monde. Il s'est même battu avec un jeune de la commune."

Philippe Carreyre a perdu le soutien d'une partie de son conseil. Vendredi dernier il a envoyé une lettre aux habitants pour expliquer son départ. Il évoque son bilan, et la bonne gestion financière de sa commune mais ne dit rien des tensions liées à la gestion de l'incendie. 5 conseillers municipaux partent avec lui.

On a géré comme on a pu face à l'urgence. Chacun a fait ce qu'il a pu pour éviter une catastrophe. Je ne parlerai pas de divisions. Certains (élus) avaient des engagements et les ont modifiés en cours de mandat.

Le préfet de la Gironde va devoir convoquer des élections municipales dans un délais de trois mois.