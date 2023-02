Loudun : une centaine de manifestants réunis contre la réforme des retraites

Objectif réussi pour les syndicats à Loudun, dans le Nord Vienne. À l'occasion de la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites , ils ont réussi à rassembler une centaine de personnes (d'après la gendarmerie), ce samedi 11 février, vers midi. Une première pour la commune depuis le début de la contestation.

"Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des manifestations ici. Les dernières, c'était en 2002 entre les deux tours des présidentielles, puis en 2018, pour sauver l'hôpital", explique Dominique, représentante de la CGT depuis 1971, à Loudun. "Les gens sont à bout. C'est la réforme de trop", ajoute-t-elle.

En famille

Olivier travaille au centre hospitalier de Loudun. Il est également secrétaire du syndicat Santé Sociaux de la CFDT dans la Vienne. " Ce n'est pas facile de mobiliser dans les petites communes. Mais les gens ont répondu à l'appel. Cela confirme que tout le monde se sent concerné par la réforme. J'espère que les parlementaires vont comprendre ça ! ", se réjouit-il.

Jusqu'à présent, toutes les manifestations avaient lieu en semaine. Cette fois-ci, un samedi, durant les vacances scolaires, les gens ont pu se libérer plus facilement pour venir manifester, et sans avoir à faire grève, ou manquer les cours pour les plus jeunes. Beaucoup de familles étaient présentes à Loudun. "On est venu à trois générations pour manifester. Ma mère qui a une toute petite retraite. Moi qui travaille au SMIC et maman solo. Et puis ma fille de sept ans, pour qui cela risque d'être encore plus compliqué plus tard ", raconte une Loudunaise.

Un souffle féministe à Loudun

Un petit groupe de femmes, vêtues d'un bleu de travail ont lancé en musique le rassemblement, en reprenant plusieurs chorégraphies des "Rosies" . Elles ont chanté et dansé sur l'air « I Will Survive » de Gloria Gaynor, avec « nous on veut vivre » pour remplacer la célèbre phrase du refrain*,* ou encore sur le tube "Freed from desire", transformé en " Women on fire". "La réforme est injuste, et en particulier pour les femmes" affirme Nadine, l'une des danseuses, et représentante de la FSU*.*

La prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le jeudi 16 février prochain. À Loudun, les syndicats doivent se réunir lundi 13 février au soir, pour décider ou non, si un nouveau rassemblement sera organisé dans la commune.