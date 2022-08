Loueurs de voitures : la tendance électrique crée de la tension en Corse

Il semble que voitures électriques et tourisme ne fassent pas bon ménage dans l'île. Les vacanciers sont nombreux a se plaindre cette année des voitures électriques, présentes en masse chez les loueurs. Il faut dire que les structures manquent sur la route des vacances.

Ils n'ont plus vraiment le choix, par exemple, quand on passe chez Hertz ou Sixt, du côté de Bastia. Et les critiques sont nombreuses sur les réseaux sociaux ou sur Google. Sur place, surtout, les clients expliquent ne pas avoir le choix. Devant les garages des loueurs, les mécontents s'expriment.

Bastien et sa compagne s'apprêtent à repartir pour Reims. En rendant leur voiture électrique à l'aéroport, ils déconseillent l'expérience.

"C'est pas forcément évident...On était à l'hôtel, et il n'y avait que des bornes rapides. Nous n'avions que la prise "domestique" dans la voiture, et sans le câble, cela prend plus de temps", explique le vacancier.

"Nous avions précisé dans la réservation que l'on ne souhaitait pas une électrique", explique de son côté Océane, très remontée, comme son compagnon, qui désiraient un moteur thermique."Nous sommes arrivés à notre emplacement de camping à midi, et elle n'a été rechargée à 100% qu'à deux heures du matin. On est parti du principe que l'on ne pouvait rien faire avec cette bagnole, et qu'on allait la changer",

Les loueurs se défendent de prendre les clients en traitre, malgré de nombreuses critiques, sur les réseaux sociaux. Ils expliquent être clairs sur leurs sites où ils avertissent qu'ils possèdent plus de 80% de voitures électriques. Les sociétés intermédiaires par lesquelles les clients font leur réservation ne les préviendraient pas, selon ceux-ci.