Louis et Louise, les prénoms préférés des lavallois, en 2020

La mairie de Laval vient de publier le bilan de l'état civil 2020. C'est là que l'on apprend le nombre des décès, des mariages et des naissances et donc, quels sont les prénoms favoris des lavallois. Cette année, c'est Louise et Louis qui sont les chouchous.

En 2019, c'étaient Louise et Raphaël qui avaient le plus la cote. Mais, d'après le bilan 2020 de l'état civil, publié par la mairie de Laval, ce sont Louise et Louis qui tiennent le haut du pavé.

Si l'on regarde dans le détail, nous comptons, chez les garçons, 13 Louis, 10 Mohamed et 9 Jules et Marius. Chez les filles, nous trouvons 9 Louise, 8 Adèle, Agathe, Aïcha et Ambre et 7 Emma, Jade et Léna.

On trouve également des compositions originales, comme Anna-Rose, Eden-James ou Jurianne-Béatrice. Et puis quelques raretés, comme Adixia, Blueen, Héliodore ou Pâris.

Et, cette année, il y a eu plus de petits garçons que de filles, 626 garçons pour 545 filles.

Les mariages ont été moins nombreux, 77, en 2020, en baisse par rapport à l'année précédente, ce que l'on peut comprendre, par ces temps de Covid.