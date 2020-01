Plus de 1300 bébés sont nés à Brive-la-Gaillarde en 2019 et plus de 3500 à Limoges mais quels sont les prénoms qui ont été donnés par les parents à ces nouveaux nés ? Les choix varient selon les principales villes de la Corrèze et de la Haute-Vienne avec des prénoms qui restent toujours en vogue.

Louis, Louise, Arthur et Camille parmi les prénoms les plus donnés en 2019 à Brive et Limoges

Limousin, France

A Brive, les nouveaux petits gaillards s'appellent d'abord Louis, un prénom qui détrône Raphaël qui avait été le plus donné aux petits garçons en 2018. Quant aux petites filles nées dans la sous préfecture corrézienne elles s'appellent d'abord Louise, devant Chloé, Jade, Mia et Emma. Chez les petites filles le prénom Emma reste toujours en vogue que ce soit à Brive, Saint-Junien, Limoges ou Tulle même si il n'est plus en tête. Car à Limoges c'est Camille pour les petites filles qui occupe le haut du palmarès et à Saint-Junien on a d'abord choisi Ambre devant Camille et Emma.

On va croiser beaucoup d'Arthur à Limoges... et des Raphaël

A Limoges aussi le prénom Raphaël arrivé en tête l'an dernier n'arrive plus qu'en deuxième position mais en 2019 c'est Arthur qui décroche la pôle position pour les petits garçons . Bien placés aussi à Limoges les prénoms Léo Lucas, Hugo, Louis et Gabin. Gabin qui prend la seconde place à Saint-Junien derrière le prénom Tiago et à tulle Léo pour les garçons et Lola pour les filles ont été préférés par les parents. Des parents qui ont encore de l'imagination au dessus du berceau c'est ainsi qu'à Brive un petit garçon se prénomme Duarte, un autre Junior ou encore Ange-Léon.

Moins de bébés à Brive mais des naissances en hausse à Limoges

L'année dernière à Limoges, 3569 naissances ont été enregistrées. C'est presque une trentaine de plus qu'en 2018 et ça progresse aussi à Saint-Junien, deuxième ville de la Haute-Vienne avec plus de 350 bébés contre moins de 320 l'année précédente . A Tulle les chiffres restent stables avec 661 naissances, mais il ne faut pas oublier les 162 bébés venus au monde à Ussel. Mais en revanche à Brive on a fait moins de bébés, 1329 l'an dernier , ils étaient encore plus de 1450 deux ans plus tôt. Brive où depuis plusieurs années maintenant on voit aussi naître davantage de petits garçons. En 2019 ils ont été prés d'une cinquantaine de plus que les filles à avoir vu à Brive.