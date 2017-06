Louis Nicollin, président du club de foot de Montpellier, hospitalisé après un malaise cardiaque

Louis Nicollin, le patron du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) a été victime d'un malaise cardiaque ce jeudi dans un restaurant Gardois alors qu'il fêtait ses 74 ans. Il a été hospitalisé à Nîmes.

Le président emblématique du club de foot de Montpellier, Louis Nicollin a été transporté ce jeudi vers l'hôpital Carémeau à Nîmes (Gard) après avoir fait un malaise à la sortie d'un restaurant de Garons. Loulou fêtait ses 74 ans chez Alexandre, restaurant doublement étoilés au Michelin.

La nouvelle s'est répandue très rapidement chez les supporters du MHSC qui ont aussitôt exprimé leur soutien à Louis Nicollin.

Louis Nicollin est le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels. Il est également président du Montpellier Hérault Sport Club depuis 1974.