Louise chez les filles récupère en 2017 sa première place au hit parade des prénoms les plus donnés à Toulouse. Tout comme Adam pour les garçons. A Montauban Louise et Jules arrivent en tête du palmarès, Chloé et Léo à Auch.

Toulouse, France

Evincés en 2016 de la première place qu'ils occupaient en 2015, Louise et Adam ont été de nouveau les prénoms les plus donnés en 2017 à Toulouse où quelques 15 mille enfants naissent chaque année. A Montauban ( 2185 naissances l'an dernier) c'est également Louise qui l'emporte et Jules chez les garçons. A Auch ( 820 naissances) ce sont Chloé et Léo.

Il y a une relative constance dans les prénoms les plus fréquemment donnés à Toulouse. Emma ( dans le Top 10 depuis 2003) passe à la deuxième place devant Jade, Mila, Alice, Léa et Léna. Pour les garçons Jules, Gabriel, Léo et Arthur restent des valeurs sûres d'après les services de l'état civil toulousain.

Des prénoms insolites dans le Comminges

A la maternité de de Saint Gaudens on a recensé en 2017 la naissance d'un petit Gavroche et d'un Timéo. Même originalité chez les petites filles avec une petite Circé (magicienne de la mythologie grecque) et la naissance d'une Léokadia, très vieux prénom inusité depuis bien longtemps depuis les années 1930.