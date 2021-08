L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) vient de publier son classement des prénoms les plus donnés en 2020. En Mayenne, c'est le prénom Louise chez les filles et Jules chez les garçons.

Louise et Jules, prénoms les plus donnés en 2020 en Mayenne

Louise et Jules sont les prénoms les plus donnés dans le département de la Mayenne en 2020. Ils succèdent à Emma et Raphaël, les deux prénoms les plus donnés en 2019. Louise est le prénom féminin le plus donné dans la région Pays de la Loire, car il arrive également en tête en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Chez les garçons, c'est le prénom Léo qui est majoritaire dans la région, comme dans toute la France.

Les 10 prénoms féminin les plus donnés en Pays de la Loire :

LOUISE

JADE

EMMA

ALICE

ROSE

INÈS

ANNA

JULIETTE

ROMY

JEANNE

Les 10 prénoms masculins les plus donnés en Pays de la Loire :

LÉO

RAPHAËL

LOUIS

JULES

ARTHUR

GABRIEL

LUCAS

HUGO

SACHA

MALO

En France, chez les petites filles, les trois prénoms les plus donnés sont : Jade, Louise et Emma. Tandis que chez les petits garçons les plus donnés sont : Léo, Gabriel et Raphaël. Des prénoms déjà sur le podium depuis 2017.