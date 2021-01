4390 bébés sont nés à Amiens en 2020 à la maternité Pauchet et au CHU d'Amiens.

Louise et Léo, en tête des prénoms les plus donnés à Amiens en 2020

Les naissances sont stables à Amiens, avec 4390 bébés nés dans les maternités de la ville en 2020, c'est 25 de moins qu'en 2019.

Louise, Jade, Alice et Chloé sont les prénoms les plus donnés aux petites filles, Léo, Raphaël, Gabriel et Jules pour les garçons.