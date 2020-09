En 2019, les prénoms les plus à la mode en Pays de la Loire sont Raphaël pour les garçons et Louise pour les filles. Ils sont aussi dans le top 3 au niveau national.

Louise et Raphaël, prénoms les plus donnés en 2019 en Pays de la Loire

Si l'an dernier vous avez choisi d'appeler votre bébé Raphaël si c'est garçon et Louise si c'est une fille, vous êtes très à la mode ! Ces deux prénoms sont en effet ceux qui ont été les plus donnés en Pays de la Loire d'après le palmarès dévoilé par l'Insee.

Sur le podium national

Sont ainsi nées 288 petites Louise et 302 petits Raphaël. Ces deux prénoms sont aussi en tête en région Auvergne-Rhône-Alpes pour Raphaël et en Centre-Val de Loire et dans le Grand Est pour Louise.

288 Louise sont nées en Pays de la Loire l'an dernier - Insee

Ils sont aussi sur le podium au niveau national, en troisième position derrière Emma et Jade et derrière Gabriel et Léo.