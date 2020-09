Louise, Gabriel, Emma, Léo : découvrez les prénoms les plus donnés dans votre région

L'Insee a dévoilé ce mardi la liste des prénoms les plus donnés en 2019. Pour la 5e année consécutive, Emma reste le prénom le plus plébiscité par les parents chez les filles. Du côté des garçons, on retrouve Gabriel et Léo.

Peu de changements parmi les prénoms les plus donnés en France. Selon les données de l'Insee parues ce mardi, les parents ont continué de plébisciter l'an dernier Emma et Gabriel. France Bleu vous propose de découvrir quels sont les prénoms les plus donnés par région.

Emma, Jade et Louise chez les filles

Pour la cinquième année consécutive, Emma reste le prénom le plus donné par les parents, avec près de 4.000 naissance. En deuxième position, on retrouve Jade (3.820 naissances) et Louise (3.752). Le podium reste inchangé depuis 2014.

Les prénoms courts ont décidément la côte. Dans le Top 10 figure Rose, Chloé, Lina ou encore Léa. D'après les chiffres de l'Insee, les prénoms qui se terminent par un "a" sont également très représentés. A noter, l'augmentation des naissances de petites Joy et Arya.

Gabriel, Léo et Raphaël chez les garçons

Même constat chez les garçons : le podium de l'an dernier ne bouge pas par rapport à 2018. Gabriel reste le prénom le plus plébiscité par les parents avec près de 5.000 naissances. Suivent Léo (4.653) et Raphaël (4.454).

Dans le top 20 figure des prénoms plutôt classiques comme Arthur, Louis, Paul, Jules, mais aussi d'autres, plus anciens, qui sont revenus à la mode depuis quelques années déjà : Léon, Oscar ou encore Léandre. Les petits Tiago et Ayden sont également de plus en plus nombreux.

Malo dans les Côtes-d'Armor, Ghjulia en Corse

A noter, tout de même, quelques disparités locales. Par exemple, Mohamed est numéro 1 en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne, alors qu'il n'est que 19e au niveau national. Dans les Côtes-d'Armor, c'est Malo qui figure à la première place.

En Corse, les parents choisissent en majorité Baptiste et Ghjulia. Quant à la Vendée et la Haute-Saône, c'est le prénom Lina qui séduit.