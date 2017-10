Louise, Gabriel : quels seront les prénoms les plus donnés en 2018 ?

Comme chaque année, les éditions First font paraître ce jeudi L'Officiel des prénoms. Ce dernier fait le point sur les prénoms à la mode, et dresse le palmarès pour l'année à venir.

L'Officiel des prénoms 2018 (éditions First) paraît ce jeudi, et dresse le palmarès des prénoms qui devraient être les plus donnés durant l'année qui arrive.

Les "A" toujours au top

Côté filles, Louise arrive en tête des prénoms les plus attendus. C'est d'ailleurs la deuxième année consécutive. Outre ces Louise, les mairies enregistreront beaucoup d'Emma et de Jade. À noter que les prénoms qui se terminent en "A" restent d'actualité : c'est le cas pour quatre des dix prénoms féminins qui seront le plus donnés.

-

Bye bye Enzo

Côté garçons, les Gabriel ont la cote. Le prénom occupe en effet la première marche du podium, devant les Raphaël et Jules. Les "Enzo" et autres consorts en "o" dévissent au classement. Il n'en reste que deux dans le Top 10 masculin : Léo et Hugo. Mohamed fait son entrée dans le Top 20.