Loup dans le Finistère : la mairie de Quéménéven prend les devants

Une réunion à huis clos s'est tenue entre les éleveurs de moutons, de bovins et les propriétaires de chevaux. Cet échange a été organisé par Erwan Crouan, maire de Quéménéven, en charge du dossier "loup" auprès de l’ Association des maires de France (AMF). Ils étaient une trentaine à y assister.

Informer et rassurer

Parmi les participants : des éleveurs de moutons ou de bovins, des chasseurs mais aussi des propriétaires de chevaux.

Comme Alexandra, elle en possède trois. Dont "un vieillissant" explique-t-elle. C'est pour une amie éleveuse "qui arrive au printemps avec des poulains" et pour tenter de se rassurer qu'elle est venu assister à cette réunion. Sauf que ce qu'elle a appris au cours de la soirée ne l'a "pas vraiment rassurée". Si elle en sait plus sur ce qu'est un loup, elle a surtout découvert que **"**les chevaux étaient pus concernés par les attaques de loup que ce [qu'elle] pensait" confie la propriétaire, inquiète.

L'objectif de cet échange pour Erwan Crouan était, notamment, de prendre les devants puisqu'il a "une certitude. Le loup va revenir en plus grand nombre dans le Finistère". Le maire, en charge du dossier "loup" auprès de l'AMF, veut que les éleveurs et propriétaires d'animaux se préparent à la présence du loup et tient à rassurer.

Pour faire taire les inquiétudes, Erwan Crouan a rappelé quelques conseils : mettre les animaux à l'abri, signaler les animaux blessés et ou tués et installer, quand c'est possible, des "pièges photographiques" afin de savoir s'il s'agit d'un loup ou d'un chien errant.

Néanmoins, l'élu de la commune du Pays de Porzay estime que les solutions données par l'Etat pour gérer la présence du loup ne sont pas suffisantes. Et voudrait pouvoir "gérer le loup à distance avec les moyens du 21ème siècle" comme des GPS, par exemple.

Ce rassemblement est une première étape dans l'information des citoyens mais cherche aussi à attirer l'attention de la direction départementale des territoires et de la mer (la DDTM) du Finistère, compétente pour autoriser les tirs d'effarouchement en cas d'attaques de loup répétées.

Aujourd'hui**, un seul loup est recensé dans le Finistère.** Quant aux récentes attaques d'animaux, les éleveurs attendent les résultats d'analyses génétiques pour savoir si oui, ou non, le loup en est responsable.