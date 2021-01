Loup en Côte-d'Or : réunion de crise à la Chambre d'agriculture ce lundi

Une réunion autour du loup et de l'élevage était organisée ce lundi après-midi à la chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Il faut dire que depuis quelques semaines le sujet inquiète de plus en plus les éleveurs de moutons.

Près de 120 moutons tués en Saône-et-Loire

Déjà bien présent dans l'Yonne mais aussi en Saône-et-Loire où près de 120 ovins avaient été tués vers la fin octobre, le loup semble désormais lorgner du côté de la Côte-d'Or voisine. Mi-décembre cinq troupeaux avaient été attaqués à Manlay, Fontangy ou encore à Blagny-sur-Vingeanne où 10 moutons ont été retrouvés morts.

La patte probable du loup

Si des enquêtes sont toujours en cours et que le loup ne peut pas être accusé à 100%, la Confédération paysanne explique dans un communiqué qu'il va falloir s'y habituer car ce n'est peut-être qu'un début. "Le statut protégé des loups et les rapports de force dans notre société sont tels qu'inévitablement nous connaîtrons des séquences de plus en plus fréquentes d'attaques de loups erratiques, jusqu'à l'installation possible de meute(s)".

Information massive et formations aux chiens de protection

Le syndicat agricole poursuit par des recommandations "il devient urgent que le monde agricole et la chambre d'agriculture Côte d'Or en premier lieu prennent véritablement et rapidement en main ce sujet, au profit des éleveurs". La Confédération paysanne préconise une "information massive, des formations aux chiens de protection" ou encore des "réflexions sur l'adaptation des systèmes d'élevage".

Aujourd'hui les éleveurs peuvent être aidés en Côte-d'Or

"On travaille sur ce dossier depuis un an déjà" explique Vincent Lavier, président de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or. "Aujourd'hui les éleveurs peuvent être aidés pour acquérir des moyens de protection à titre préventif en l'occurrence des filets électrifiés ou des chiens de garde de troupeaux et si l'attaque du loup n'est pas avérée ils peuvent percevoir des crédits d'urgence pour acquérir ces équipements là". Ce mercredi la chambre doit publier un long communiqué explicatif à destination des professionnels de l'élevage.

Le loup fait son trou en Côte-d'Or ?

Et preuve que la problématique du loup est désormais bien réelle en Côte-d'Or, la totalité du département est depuis 2020, classé en "cercle 3". Cette reconnaissance, "que notre syndicat a réclamé ces dernières années" commente la Confédération paysanne, "permet d'obtenir des financements pérennes de chiens de protection et un accompagnement technique".

580 loups en France

Il y a 200 éleveurs de moutons professionnels en Côte-d'Or selon la chambre d'agriculture. L'an passé environ 580 loups ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire national.

Ecoutez notre "dossier + info" à 6H30 et 8H40 sur l'antenne de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) ce mardi 5 décembre 2021.