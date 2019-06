Loup en Dordogne : des caméras déposées pour traquer un éventuel animal

Le loup est-il installé en Dordogne ? En tout cas la préfecture a organisé ce jeudi une réunion d'information pour les éleveurs et la population à Saint-Martial-de-Valette, dans le nord du Périgord. Des référents loups vont être recrutés et des caméras ont été déposées dans les secteurs sensibles

Saint-Paul-la-Roche, France

Le loup est-il arrivé en Dordogne ? En tout cas lors d'un déplacement ce jeudi le préfet de la Dordogne a promis la transparence totale.

Une réunion publique avait d'ailleurs lieu ce jeudi après midi à Saint-Martial-de-Valette tout près de Nontron pour informer éleveurs et populations.

La caméra est posée en lisière de forêt, près d'un troupeau de vaches par exemple © Radio France - Antoine Balandra

Et cela alors que 16 carcasses d'animaux ont été retrouvées depuis le mois de janvier dans le nord Dordogne pour au total 67 signalements d'événements suspects. Des signalements qui augmentent depuis le début de l'année et la mise en place d'un réseau d'alerte officiel et structuré.

Des réunions d'information vont donc être organisées. Plus de 30 référents loups seront par ailleurs recrutés et formés d'ici le mois de juillet partout en Dordogne. Même si selon les services vétérinaires de la Dordogne, la mortalité n'a pas augmenté dans les élevages de façon anormale.

Les gardes de l'ONCFS analysent ensuite les images © Radio France - Antoine Balandra

Les analyses sont d'ailleurs formelles, sur tous les signalements et les carcasses retrouvées seul un cas pourrait être réellement une attaque de loup.

Des caméras pour traquer un éventuel animal

Il s'agit de celle de Saint-Saud-Lacoussière sur une brebis du mois de décembre dernier. La préfecture veut donc absolument couper court à l'inquiétude. Mais les éleveurs attendent des réponses à l'image de Nicolas Robert installé à Saint Paul la Roche :

"On n'est pas très sereins. On voudrait des réponses, savoir si c'est des chiens errants, du loup, ou tout autre animal. Avoir des réponses. Pouvoir faire vêler nos vaches dehors tranquillement. J'attends de voir ce qui va ressortir des caméras, cela nous donnera peut-être des réponses" dit-il

Le secteur de Saint-Paul-la-Roche concentre les doutes sur la présence éventuelle d'un loup © Radio France - Antoine Balandra

Des caméras car l'ONCFS, l'office chargé de la chasse et de la faune sauvage en a fait poser quatre dans le secteur. Histoire de tenter de capter une image d'un éventuel loup ou d'un autre prédateur. explique Eric Brandt chef de service départemental en Dordogne à l'ONCFS :

"Ces caméras sont positionnées soit là où un animal a été trouvé mort. Donc elle va surveiller les animaux qui viennent s'alimenter sur la carcasse. OU alors on les pose sur des endroits stratégiques, notamment en lisière de bois, car les animaux utilisent ces lisières pour se déplacer" dit-il

Le but est désormais de lever le plus rapidement possible les doutes éventuels pour protéger les élevages.

Une réunion publique a réuni 70 personnes à Saint Martial de Valette ce jeudi sur le loup © Radio France - Antoine Balandra

Car un loup solitaire ou des loups pourraient bien faire des incursions dans le département. En 2015 l'un d'entre eux, blessé, avait été retrouvé dans un poulailler de Saint Léon sur l'Isle