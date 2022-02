Loup : l'association "préservons nos troupeaux des loups en Limousin" demande des tirs de régulation

Alors que les attaques de loup se succèdent depuis le mois de décembre dans le sud-Creuse, l'association "préservons nos troupeaux des loups en Limousin" réclame des actions plus fortes pour lutter contre ce grand prédateur : des tirs de régulation et le déclassement du statut d'espèce protégée.

Le loup semble avoir pris goût à la chair de moutons creusois. Depuis le mois de décembre 2021, les attaques de troupeaux se multiplient dans le sud du département. Il y en a déjà eu six, d'après les données officielles de la préfecture de la Creuse. Le bilan s'alourdira encore si les analyses des quinze brebis tuées à Vallière dans la nuit du 17 au 18 février incriminent le loup. Alors que l'enquête se poursuit, la colère gronde chez les éleveurs. Le président de l'association "préservons nos troupeaux des loups en Limousin" était notre invité sur France Bleu Creuse ce mardi 22 février. Yves Delaunaye réclame des mesures plus fortes pour lutter contre le loup.

Les mesures de protection : coûteuses et peu efficaces d'après l'éleveur

Face au retour du loup sur le plateau de Millevaches, Yves Delaunaye estime que les éleveurs sont démunis : "On nous demande de mettre en place des moyens de protection : des filets, des chiens type patous pour protéger les troupeaux. On nous conseille de rentrer les bêtes la nuit. Déjà c'est du travail en plus, et même s'il y a des aides, une partie est toujours à nos frais", regrette cet éleveur d'Eymoutiers.

D'après lui, une enquête demandée par les trois chambres d'agriculture du Limousin avait conclu qu'un élevage devait dépenser 200 000 euros en moyenne pour se protéger. "Ce n'est pas acceptable et c'est un coût que les éleveurs ne peuvent pas supporter", tranche-t-il.

Les éleveurs réclament des tirs de régulation

A entendre Yves Delaunaye, les résultats de ces mesures de protection seraient peu satisfaisants : "Dans les zones d'Alpage, 92% des troupeaux sont aujourd'hui protégés et malgré ça, les attaques sont en hausse", assure-t-il.

Pour lui, les tirs d'effarouchement, autorisés par la préfecture de la Creuse dans certaines communes ne suffisent pas car il ne font que déplacer le problème. A ses yeux, la principale mesure à prendre serait d'autoriser les tirs de régulation, pour pouvoir tuer le loup sous certaines conditions strictes.

Ce n'est pas une balle en caoutchouc qui va arrêter les attaques.

"Le loup est un grand prédateur, rien ne l'arrête. Par tous les moyens possibles il essaiera de croquer nos bêtes vivantes. La seule solution c'est de renforcer la présence humaine, de faire des tirs de régulation et de demander un déclassement du statut strictement protégé du loup à la convention de Berne", conclut-il.