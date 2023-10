Lourdes : "J'en ai pour 5 minutes", l'opération de sensibilisation pour respecter les places handicapées

L'idée était de rendre la problématique visible, et ça a bien été le cas ce jeudi matin, à Lourdes. Autour des Halles, en ce jour de marché, une dizaine de fauteuils roulants et de déambulateurs ont été "garés" sur des places de parking par le collectif Accès 65, avec des pancartes "J'en ai pour 5 minutes". L'expression est en effet la principale excuse, souvent avancée dans la situation inverse, quand par commodité quelqu'un décide de se stationner sur une place handicapée. Toute la matinée des membres du collectif ont donc fait passer le message, distribué des tracts pour détailler, au-delà de ce cas précis, les autres problèmes d'accessibilité en ville liés aux incivilités.

Des situations potentiellement dangereuses

La question des places de parking est la plus évidente mais elle n'est pas la seule. Les voitures garées à cheval (ou carrément) sur le trottoir, ou bien sur les passages piétons, sont bien sûr aussi problématiques. Jacques Asfaux est non-voyant, il se déplace avec sa chienne-guide, ces situations, il les connait par cœur : "c'est une des premières choses qu'on apprend aux chiens-guides, à éviter les obstacles. Le chien s'assoit derrière l'obstacle dans une position précise pour dire qu'on ne peut pas passer et qu'il faut descendre sur la route, et moi j'ai été formé à écouter le bruit de la circulation pour savoir quand est-ce qu'on peut descendre du trottoir et faire le tour. Donc une voiture garée comme ça, même pour 5 minutes, elle nous met en insécurité".

Le collectif Accès 65 regroupe quatre associations réunis pour sensibiliser au sujet des questions de mobilité et d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Régulièrement un peu partout en Bigorre, elles réalisent ce genre d'opération, ou d'autres consistant à tester la praticité des transports en commun et de différents lieux publics.

