Lourdes, France

Il y avait plus de 20000 personnes ce mercredi 15 août à Lourdes à l'occasion des célébrations de l'Assomption. Beaucoup de monde pour la messe du matin à la prairie, puis pour la prière pour la France et le Monde. Et il fallait aussi s'armer de patience pour accéder à la grotte où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous il y a 160 ans ou encore aux sources d'eau très prisées des fidèles.

La grotte, passage incontournable du pèlerinage à Lourdes. © Radio France - DG

Beaucoup viennent remplir une bouteille, voire plus, à la source d'eau de Lourdes. © Radio France - DG

Les cierges déposés par les pèlerins, une fois consumés, sont récupérés par le Sanctuaire. © Radio France - DG