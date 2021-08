Lourdes retrouve pèlerins et malades en ce week-end du 15 août

Les pèlerins sont de retour ce dimanche 15 août à Lourdes. C'est le jour où les sanctuaires drainent le plus de monde. Il y avait 9 300 personnes samedi soir pour la messe aux flambeaux, plus de 8 000 participants à la messe de ce dimanche matin dans la basilique Pie X. C'est moins qu'en temps normal mais par rapport à la messe l'année dernière, il y a du monde. Les pèlerins, les hospitaliers, les acteurs du tourisme le disent tous : "Lourdes renaît".

Il y a du monde partout dans la ville : dans les restaurants, les boutiques ou les lieux de culte. Ce matin à 10h, la basilique Pie X était noire de monde avec des pèlerins français et quelques pèlerins et touristes étrangers. C'est aussi le retour des malades privés de pèlerinage l'année dernière à cause du covid. Cette fois, il sont là. Moins nombreux certes mais au rendez-vous quand même grâce aux mesures sanitaires mises en place. Le masque est obligatoire partout dans la ville basse, c'est-à-dire autour des sanctuaires et de la grotte de Massabielle, la fameuse grotte des apparitions. Le pass sanitaire est demandé aux pèlerins venus en groupe. Même si Lourdes renaît, on voit d'un coup d'œil qu'il y a quand même un peu moins de monde que d'habitude. Il y a du passage mais pas une immense foule comme en temps normal, hors crise sanitaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La messe dans la basilique Pie X pour l'Assomption, ce dimanche 15 août 2021 à Lourdes © Radio France - Flore Catala