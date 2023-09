Lovita : nouvelle prune du Tarn-et-Garonne et atout anti-sécheresse

Comment notre agriculture va-t-elle s'adapter au changement climatique ? Une question légitime alors que l’été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Et la réponse passe peut-être modestement et notamment par une petite prune. Elle est belle : entre rouge, vert et jaune. Assez grosse : de la taille d'un petit brugnon. Elle est cultivée depuis quatre ans dans le Tarn-et-Garonne. Et cette prune nommée Lovita est selon l'entreprise French Fruit Lovers la prune de demain. Notamment parce qu'elle est particulièrement adapté à la sécheresse. Elle demande moins d'eau. Mais aussi, sa floraison tardive la protège du gel qui a détruit la production ces dernières années.

Dans son grand verger de Nègrepelisse, Lucie Filippa a planté un hectare de prunes Lovita. Elle fait partie d’une trentaine de producteurs qui s’est lancé. Et elle décrit cette prune qui ne ressemble à rien de connu. "Ce n'est pas du rouge, ce n'est pas du vert, c'est pas du jaune, c'est un mélange. On l'appelle Lovita parce qu'elle est en forme de cœur quand on la coupe. Elle est rouge vive à l'intérieur, C'est super beau." Et elle confirme que de nouvelles variétés comme celle-ci sont nécessaire pour faire face aux changements climatique qu'elle perçoit depuis neuf ans qu'elle est installée.

Contre les gelées printanières

Et aujourd’hui Sébastien Guy, cofondateurs de French Fruit Lovers se charge de faire connaitre et vendre cette Lovita du Tarn-et-Garonne partout en France. Et il est certain que c'est la prune est adaptée au climat de demain. " Nos deux associés pépiniéristes sont allés en Israël pour trouver une variété un peu plus adaptée aux conditions plutôt sèches. Mais en même temps, quand on parle de réchauffement climatique, c'est également parfois des hivers plus doux, des températures un peu plus élevées plus tôt en saison et souvent qui entraînent une floraison plus précoce des arbres et notamment des pruniers. Et donc l'idée, c'était de trouver une variété qui fleurit le plus tard possible pour se mettre à l'abri des gelées printanières qui sont monnaie courante en ce moment. Il faut aussi une variété qui soit plus adaptée à des conditions sèches ou arides, qui résistent mieux à la chaleur avec des besoins en eau plus restreints. Ces deux axes majeurs qui ont motivé notre recherche variétale."

Après trois années de production discrète, la Lovita démarre sa quatrième saison avec le but de vendre 1.000 tonnes de septembre à décembre cette année. 1000 tonnes qui ont été produits sur 80 hectares au total. Car la Lovita est un fruit d’automne contrairement aux prunes classiques qui se conserve très bien.

Lucie Filippa a planté un hectare de prunes Lovita. © Radio France - SM