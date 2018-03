Lozère: 200 à 400 manifestants défendent l'accueil des handicapés

Par Saïd Makhloufi, France Bleu Gard Lozère

Plusieurs centaines de personnes -élus, médecins, handicapés et leurs familles- se sont réunies lundi 5 mars devant les bureaux de l'Agence régionale de santé (ARS) à Mende afin de défendre le secteur sanitaire et social en Lozère, et notamment l'accueil des handicapés.