Lozère : menacé d'expulsion l'apprenti soutenu par son patron

"Il a envie d'apprendre, il est sérieux. Il est aimable". Le patron de Moussa Tambadou est résolu à soutenir son jeune apprenti. Brice Saint-Pierre, gérant de la blanchisserie du Massegros, a embauché Moussa Tambadou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en septembre dernier. "Il a toutes les qualités, alors il lui manque un petit bout de papier pour rester en France. Et à cause de ça, on va lui dire de repartir dans son pays. Ce qui me touche, c'est un peu cette injustice parce que c'est un élément qui mérite de réussir en France, qui a sûrement vécu l'enfer dans son pays. C'est la France qui lui a offert cette chance, qui l'a accueilli, qui l'a nourri et qu'il a soigné, qui l'a éduqué, qui a payé sa formation pour venir au Lavoir des Causses. Et aujourd'hui, c'est la France qui lui dit on veut plus de toi. Non, ce n'est pas normal. Je n'ai jamais été confronté à cette situation. Je connais, je connais les obligations de quitter le territoire. Voilà, je ne connais pas les histoires de chacun. Par contre, voilà, ce que je sais, c'est que ce garçon doit rester en France et il n'a pas fait de bêtises en France. Donc, il n'y a aucune raison qu'il parte de ce pays. La France l'a quand même accueillie parce que c'était un mineur en danger dans son pays et maintenant parce qu'il a 18 ans. On va lui demander de quitter la France. Mais non, ce n’est pas logique".

Surtout que Brice Saint-Pierre doit faire face à une pénurie de main d’œuvre : "malheureusement, même dans les boites d'intérim, on ne trouve plus personne pour travailler. On a vraiment une pénurie de main d'œuvre en France. On est tous en galère de personnel. Et voilà donc cette injustice face à ce garçon, plus cette problématique d'emploi en France où, malheureusement, on ne trouve plus personne pour travailler. J'ai du mal à comprendre. Et maintenant, on me dit Moussa n'a plus le droit de travailler dans son entreprise. Non, c'est quelque chose que je n'admets pas".

Parmi les soutiens du jeune homme, Mathieu un collègue : "il est toujours souriant, _c'est un travailleur_. Après, je ne comprends pas qu'on le faire venir en France, qu'on lui fournit les études et tout et qu’il n’a même pas fini son bac pro quand on lui dit de repartir. Ce n'est pas normal pourquoi on prend des enfants, on les ramène en France, on leur offre l'Eldorado et après, on lui dit bon nombre n'ont plus besoin de toi, casse toi. Ça me fait chier parce que c'est quelqu'un qui bosse. C'est tout. Il a carrément intégré l'entreprise comme il faut."

Moussa espère un geste des autorités, lui qui ne voit pas son avenir ailleurs : "je suis trop triste ici, je me sens très bien avec mes collègues de travail, on s'entend très bien. Oui, je suis bien ici. Mon objectif, c'est de m'intégrer à ma vie en France." Arrivée en Lozère en mars 2019, Moussa Tambadou a dès ses 18 ans, fait des démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il s’est vu refuser l’attribution d’un titre de séjour. Le jeune homme apprenti à la blanchisserie du Massegros a rendez-vous ce lundi 26 juillet à la préfecture où il devrait être assigné à domicile.