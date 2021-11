Luan, le seul garçon diabétique accompagné d'un chien dans l'Hérault

Luan, un petit garçon montpelliérain, vit son diabète avec Ashou. Ce chien d'assistance, dressé grâce à l'association Acadia, sent lorsqu'il est en hypo ou en hyperglycémie. Lorsque c'est le cas, il prévient son petit protégé ou ses proches. Depuis, l'écolier de 10 ans vit mieux sa maladie.

Luan et Ashou sont ensemble depuis deux ans

Luan Dos Santos est le premier - et le seul, pour l'instant - diabétique héraultais a bénéficié d'un chien d'assistance. Il lui a été remis par Acadia, association pionnière dans ce domaine. Depuis deux ans, le petit garçon montpelliérain vit sa maladie avec sa pompe insuline et Ashou, un croisé labrador-beauceron noir. Tous les deux forment un vrai duo, ce qui permet, au jeune diabétique, de vivre sa maladie plus sereinement.

Un vrai duo

Comme tous les chiens dressés au sein de l'association Acadia, Ashou est capable de sentir, avec son flair, lorsque son petit protégé est en hypo ou en hyperglycémie. Dans ce cas-là, il va prévenir les proches du garçon. Pendant la journée, il va leur donner un coup de museau sur leur cuisse. La nuit, il va appuyer sur un bouton qui déclenche une sonnerie dans la chambre des parents. Ainsi, Luan sait qu'il doit ajuster sa dose d'insuline.

Il représente un ami et un associé contre le diabète - Luan

Mais pour Luan, sa bête n'est pas qu'une alarme à insuline. "C'est un ami, qui est arrivé alors que je n'en avais pas beaucoup, raconte l'écolier, et puis c'est un associé contre le diabète. C'est comme si j'avais un appareil, sur moi, qui m'aide plus... Par exemple, quand je pose mes appareils, parfois, ça peut être douloureux. Il reste avec moi pour me rassurer."

Sa maman Karine, remarque qu'il a davantage confiance en lui. "Il a beaucoup d'orgueil par rapport à son chien, c'est vrai, note-t-elle. Mais il a aussi pris de l'assurance. L'année dernière, il était délégué de sa classe. Je ne sais pas si c'est ça qui a joué, mais peut-être..." En revanche, Ashou n'a pas le droit de venir en classe. Là-bas, Luan compte sur ses camarades de CM2.

Pour les parents, Ashou est d'une précieuse aide, notamment la nuit. Les personnes diabétiques peuvent aussi avoir à gérer leur taux d'insuline à ce moment-là, ce qui est plus compliqué. "Je ne dirai pas que je suis plus soulagée, explique Karine. On se réveille toujours toutes les nuits... Mais je crois que, s'il y a un gros problème, Ashou nous alertera!"

Depuis qu'il est avec son chien, Luan vit mieux sa maladie Copier

Flairer la glycémie

Thibault Durand, un éducateur canin de Montpellier, a dressé deux chiens. "On ne sait pas trop ce que flaire le chien, mais il flaire quelque chose qui lui permet de sentir la variation de glycémie", explique-t-il. Pour les éduquer, il utilise des échantillons de transpiration, que des personnes diabétiques ont réalisés en hypo ou en hyperglycémie. Ensuite, il apprend au chien à prévenir lorsque le taux glycémique est anormal : le coup de museau sur la cuisse ou le bouton qui déclenche une alarme. Il peut également aller chercher de l'aide. Certains peuvent ramener une trousse de premiers secours. Pour Thibault Durand, le chien aide les diabétiques, notamment les enfants, à mieux vivre leur maladie. "Parfois, les diabétiques ont des appareils qui se voient et qui peuvent être discriminants, analyse-t-il. Là, c'est plutôt 'wow, t'as un chien!'. C'est aussi un animal qui va leur apporter du réconfort, sans les juger."

Depuis sa création, Acadia a dressé, et remis à des familles, 25 chiens. C'est la seule association qui développe les chiens d'assistance pour les diabétiques. Les demandes sont nombreuses. Si vous faîtes une demande aujourd'hui, vous devrez attendre à peu près deux ans. Pour l'association, il y a encore des combats à mener : les personnes diabétiques ne peuvent pas entrer partout avec leur chien. Elle espère que ça changera.

Thibault Durant, éducateur canin à Montpellier, apprend aux chiens différentes manières de prévenir leur protégé quand il y a un problème. Copier