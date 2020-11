Lubersac : elles décorent les vitrines des magasins fermés par le confinement

Claude et Cathy, deux commerçants de Lubersac, entourent Claudia Rijntjes, qui avec sa mère et sa sœur, a décoré les vitrines des magasins.

A Lubersac, les vitrines des commerces sont toutes décorées, ou vont l'être, surtout celles des magasins qui sont fermés à cause du confinement. Ce sont trois habitantes de la commune qui ont décidé de fabriquer elles-mêmes des décorations, peintures, dessins, et autres compositions artistiques et plastiques pour orner les vitrines.

Les vitrines fermées ça c'est triste" Claudia Rijntjes

Claudia, Trudy et Vicky Rijntjes, deux sœurs et leur mère, voulaient surtout apporter un peu de joie dans le bourg durant cette crise et le confinement. "Lubersac c'est un village vraiment bien décoré à Noël. Mais les vitrines fermées ça c'est triste" précise Claudia, styliste de métier, qui est allée du coup voir la mairie pour lui proposer de décorer ces devantures. Depuis plusieurs jours donc dans l'atelier qu'elles ont improvisé chez elles, elles sont propriétaires du Chateau La Fragne où elles proposent des chambres d'hôtes, les deux sœurs et leur mère fabriquent, cousent, peignent, composent une multitude d'objets qu'elles installent ensuite dans les vitrines. Il ne s'agissait au départ que d'orner les magasins fermés mais rapidement les commerçants encore ouverts ont aussi voulu leurs décorations.

Ça va redonner du punch au centre de Lubersac" Claude Mailles, gérant du Café Cosy

Et à Lubersac l'initiative est unanimement plébiscitée par les habitants mais plus encore par les commerçants. "Ça fait du bien" dit tout simplement Claude Mailles, le patron du Café Cosy. Ça va redonner du punch au centre de Lubersac". "Ça fait plus que nous plaire, souligne de son côté Karine Fauconnier, gérante de Encre et Fumée et co-présidente de l'association des commerçants. "On est absolument ravis. C'est une initiative merveilleuse". "Une aubaine ! ajoute même Hélène Soullier, pharmacienne et maire-ajointe de Lubersac. Quand on voit le résultat c'est vraiment magique. Ça remet du baume au cœur des Lubersacois et c'est bien pour Noël". Alors de là est née l'idée chez les commerçants et la mairie de proposer pour les fêtes un jeu-concours aux enfants. Ils devront trouver des objets cachés dans les décorations des vitrines. De la joie et des cadeaux pour tous au programme.