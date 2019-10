Lubrizol : le PDG n'a pas totalement convaincu le président de la commission d'enquête

Rouen, France

Le PDG de Lubrizol Monde a été auditionné ce mardi d'abord par la mission de l'Assemblée Nationale puis dans l'après-midi par la commission d'enquête sénatoriale sur les conséquences de l'incendie sur le site Seveso de Rouen. Eric Schnur a été entendu par les membres de la commission pendant plus de deux heures mais sans véritablement les convaincre, selon son président l'Eurois Hervé Maurey. Il répondait sur France Bleu Normandie à Claire Briguet-Lamarre ce mardi matin.

"Nous avons été surpris par un certain nombre de ses propos et pas totalement convaincus", Hervé Maurey

"On n'a pas eu tous les éléments qu'on était en droit d'attendre. Eric Schnur doit nous communiquer des éléments complémentaires par écrit d'ici 15 jours. Il doit nous transmettre des analyses qui sont la preuve qu'il n'y a pas de toxicité sur Rouen" explique le sénateur Hervé Maurey. "Quand il nous explique que l’incendie de l'usine n'est pas plus toxique que l’incendie d'une maison, on a quelques raisons d'être pour le moins interpellé par ces propos", précise le sénateur.

Toujours le flou sur le montant des indemnités

Le PDG de Lubrizol ne s'est pas montré très prolixe sur le montant des indemnités que devraient recevoir les agriculteurs et plus largement toutes les personnes qui ont subi les conséquences de l'incendie. "Eric Schnur est resté très flou à ce stade donc cette audition était utile mais elle ne nous a pas tout a fait rassuré ni convaincu'", tranche Hervé Maurey.

Le sénateur Hervé Maurey interrogé par Claire Briguet-Lamarre Copier

Un travail de six mois maximum

La commission d'enquête parlementaire va venir sur le site de Lubrizol à Rouen ce jeudi. Le sénateur de l'Eure explique le pourquoi de cette venue : " on ne peut pas faire une mission sans se rendre sur place. Les membres de la commission vont visualiser le site, voir les responsables locaux de l'usine, le personnel, le préfet de Région ainsi que différents acteurs locaux.

Sur la durée de la mission, Hervé Maurey explique "les textes nous donnent la possibilité de travailler pendant 6 mois maximum. On essaiera de faire au plus vite."