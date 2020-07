Lubrizol : nouvelle étape vers la réouverture de l'entreprise à Rouen

Moins d'un an après l'incendie de Lubrizol, l'entreprise devrait pouvoir reprendre une partie de son activité, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend ce mardi un avis favorable. Le site avait déjà rouvert partiellement fin 2019.

La décision n'est pas encore officiellement adoptée, mais l'avis favorable rendu ce mardi par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques laisse peu de place au doute. Sur un total de 24 membres, quatre ont voté contre et deux se sont abstenus. Lubrizol devrait donc bien être autorisé à élargir ses activités.

Un arrêté pour vendredi ?

Après une première autorisation pour deux ateliers, fin 2019, l'entreprise rouennaise souhaite désormais rouvrir un atelier de dispersants. Trois contraintes ont été imposées par les services de l'Etat : améliorer les moyens de détection des incendies, les moyens d'extinction et augmenter le stockage des eaux permettant d'éteindre, si besoin, des incendies.

Toutes ces mesures vont maintenant être soumises à Lubrizol et au comité pour la transparence et le dialogue, qui réunira ce vendredi plusieurs acteurs locaux, dont des associations environnementales et des élus du secteur. La réouverture ne sera effective qu'à la fin de tout ce processus, quand le préfet de Seine-Maritime prendra un arrêté en ce sens.