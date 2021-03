Un an et demi après la catastrophe Lubrizol, une manifestation pour faire pression sur l'Etat et l'industriel

Un an et demi après l'incendie, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce samedi cour Clémenceau à Rouen pour faire pression sur l'Etat et l'industriel. Ils demandent toujours des comptes.