Luc Pierron, stagiaire de l'ENA et couteau suissse à la préfecture de l'Eure

Venir sept mois dans l’Eure, c’était un peu rendez-vous en terre inconnue pour Luc Pierron qui n’en connaissait que Vernon et Giverny. Mais, au terme de sept mois de stage à la préfecture de l’Eure, le jeune trentenaire est devenu un ambassadeur du département : "C’est un département qui est fait d’équilibres, 600.000 habitants, 585 communes, pas vraiment de pôle central d’attractivité économique comme on peut l’avoir dans d’autres territoires avec une grosse métropole qui aspire un peu tout. C’est un département avec une vraie puissance économique, à la fois industrielle et agricole, un département urbain un peu, rural un peu". Un département que l’élève de l’École Nationale d’Administration a eu tout l’heur de découvrir pendant son passage à la préfecture de l’Eure : "C’est un très beau département, particulièrement méconnu et j’en retiens le slogan L’Eure impressionne le monde qui me plaît beaucoup" même si, concède-t-il, "il ne doit pas beaucoup parler à l’extérieur".

REPORTAGE - Un stagiaire de l'ENA, ça sert à quoi ?

J’ai découvert un département extrêmement dynamique, j’ai beaucoup appris, c’est vraiment un département que je recommande très chaleureusement pour toute personne qui cherche à se déployer en tant que fonctionnaire ou pas

Sept mois de stage pour quoi faire ?

Les missions ont été variées et première d’entre elles, "accompagner le préfet" explique Luc Pierron :"Il est le premier militant de la réussite de son département, ça peut surprendre, mais c’est un vrai ambassadeur, ça s’est vu dans le cadre du plan de relance pour identifier des entreprises qui pourraient répondre à des appels à candidature. Deuxième aspect, c’est un pédagogue et c’est le premier exécutant de l’action de l’État. Troisième aspect, c’est le chef d’orchestre sur toutes les questions de sécurité et de gestion de crise, il va animer à la fin l’ensemble des services de l’État, il va être en contact permanent avec les élus, en particulier les maires mais aussi les entreprises, on l’a beaucoup vu pendant la gestion de la pandémie" poursuit Luc Pierron, intarissable sur le rôle du préfet, mais peu sur le sien.

On insiste : "Et vous, Luc Pierron, à quoi avez-vous servi ?" Il sourit et enchaîne : "Luc Pierron a servi a plusieurs choses avec ses deux petites mains et l’ensemble des services de l’État. Il a servi à suivre et à accompagner les entreprises face à leurs difficultés économiques. C’était charge à nous de les aider, notamment quand elles n’avaient pas pu bénéficier d’un prêt garanti par l’État les meilleures modalités de financement et accompagnement". Luc Pierron s’est également occupé du plan de relance initié en septembre 2019 : "Il y avait besoin au sein du département d’un sous-préfet à la relance d’une certaine manière, de quelqu’un de bien identifié, qui joue le rôle de guichet unique" détaille-t-il. Dernière mission et pas des moindres pour le stagiaire ENA, "ça peut servir à faire une série d’intérims des membres du corps préfectoral, quand le directeur de cabinet ou d’autres sous-préfets partent en congés".

C’est l’équipe B qui arrive sur le terrain et qui participe à la continuité de l’État

Un stage "territoire et mission entreprise" bien sûr affecté par la crise du Covid-19. Luc Pierron a pu aller sur le terrain entre les deux confinements sans passe-droit, et avec une attestation dérogatoire le reste du temps. Une expérience a particulièrement marqué le fils d’ouvrier originaire de Metz, aller à la rencontre de lycéens de l'Eure pour leur parler des métiers de la fonction publique et de l’ENA et leur délivrer un message :

L'ascenseur social est en panne ? Prenez l'escalier ! Le message de Luc Pierron aux plus jeunes

Luc Pierron a effectué son stage territoire dans une entreprise près d’Évreux spécialisée dans les lunettes et a découvert la filière française lors de déplacements dans le Jura. Dans l'Eure, il a même dû essayer de vendre des paires de lunettes, sans grand succès semble-t-il.

Et après ?

Après un stage de cinq mois à l’ambassade de France en Ukraine et ce stage à la préfecture de l’Eure, Luc Pierron entamera sa deuxième année de scolarité à l’ENA à partir du 5 janvier, d’abord à distance, puis à Strasbourg si la situation sanitaire le permet. Ce stage "m'a donné envie de rejoindre le corps préfectoral" et l'élève-fonctionnaire avance une raison : "Les fonctions de représentation de l’État, on est au contact du public, des usagers, des élus, des entreprises, et le fait de débrouiller leurs problèmes et les résoudre, je ne ne suis pas sûr qu’on le retrouve partout".

« On voit très vite si ce qu’on a fait, ça a fonctionné ou pas – Luc Pieron

Docteur en droit, auteur d'un thèse sur la protection sociale des fonctionnaires, ancien conseiller du président de la Mutualité française, Luc Pierron a l’État et le service public chevillés au corps. Avant de devenir un jour dans un premier temps directeur de cabinet d’un préfet, il reste des épreuves classantes jusqu’au 31 juillet. C’est seulement en août que Luc Pierron saura vers quel poste il peut se destiner pour une entrée en fonction à partir de la mi-octobre 2021. D' ici là, le prochain stagiaire ENA, très certainement une femme, sera presque sur le point de terminer son stage à la préfecture de l'Eure.