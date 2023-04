Luc-sur-Mer : opération sauvetage pour la jetée

Elle est arrivée ici en 1971, cadeau à l'époque de Ouistreham. La jetée des pêcheurs est interdite d’accès depuis quelques jours à Luc-sur-Mer. Un récent diagnostic a révélé une faiblesse et Philippe Chanu, le maire, a dû se résoudre à signer un arrêté municipal de fermeture. “ C'est un crève-cœur, mais il y a au moins un pilier qui est défectueux. Donc on va faire réaliser une expertise technique et en attendant, je ne peux pas engager de risque par rapport à la population et à nos visiteurs”.

Une très mauvaise surprise pour la municipalité, qui pensait sa jetée à l’abri d’un tel avatar “parce qu'on est sur un bois qui est normalement imputrescible. Mais il est finalement rongé par le temps” constate, amer, Martial Heutte, adjoint au maire en charge de la sécurité et des travaux.

Des barrières empêchent l'accès à la jetée © Radio France - Didier Charpin

Visible de très loin le long du littoral, cette jetée qui emmène le promeneur à une centaine de mètres sur la mer (par marée haute) est une vraie attraction locale. “C’est un bonus, on se sent un peu en mer” confie Claude, un habitué des lieux. “Quand on revient on voit toute la plage, c’est magnifique ! La jetée personnalise Luc-sur-Mer” renchérit son frère Gérard. “C’est la balade incontournable, les gens font toute la digue et finissent par le jetée” confirme Raphaëlle, gérante du food-truck situé….. face à cette jetée. Un positionnement qui fait d’elle une sorte de bureau des plaintes et des renseignements. “Les gens me demandent pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors je vais aux infos pour les renseigner. On est tous malheureux depuis la fermeture” confie la commerçante.

Attente d’expertise, budget non prévu

“On attend des résultats d'expertise, parce qu'il y a plusieurs techniques possibles. Soit on change carrément les gros piliers, mais c'est relativement complexe parce qu’ils sont ancrés dans des blocs de béton en profondeur dans le sable, soit éventuellement la possibilité de faire des greffes. Mais est-ce que ce serait suffisant ? Les experts hésitent” détaille Martial Heutte.

Les vagues ne ménagent pas les constructions en bois du bord de mer à Luc-sur-Mer © Radio France - Didier Charpin

Le conseil municipal attend donc l’avis des experts. Puis il faudra prendre des décisions à la fois techniques et financières, parce que les travaux n'étaient pas inclus dans les dépenses de la commune de 1.800 habitants. “Nous ne l'avions pas prévu sur le budget 2023, donc il va falloir qu'on ait un montant des travaux. Puis voir comment on peut articuler ça au niveau de notre budget. Peut-être partiellement en 2023 en attendant 2024 pour compléter” réfléchit Philippe Chanu. Cela prendra du temps mais la mairie est bien décidée à restaurer la jetée. "Je ne me pose même pas la question de faire ou non les travaux ! La jetée, c'est un des trois grands symboles de Luc-sur-Mer. Vous avez l'horloge, la baleine et la jetée. Et on peut pas y toucher !” sourit Martial Heutte. “Nous avons eu des renseignements basés notamment sur des relevés d’Instagram : notre jetée est le lieu le plus photographié sur la côte de Nacre” conclut l’adjoint en charge des travaux, bien déterminé à conserver cette attraction du bord de mer.