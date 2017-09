Lucas arrive à Montpellier pour relancer la natation

Après deux ans de négociations, voilà enfin Philippe Lucas à Montpellier. L'ex-entraîneur de Laure Manaudou s'engage pour trois ans avec le MUC, et plus si affinités.

Lunettes de soleil blanches vissées sur le nez, chaînes en argent autour du cou, Philippe Lucas fait face à un petit parterre de journalistes. Première rencontre ce lundi entre le nouvel entraîneur du MUC Montpellier et la presse, au bord des bassins du centre Neptune à la Paillade.

Le mentor de la natation française vient de diriger son premier entraînement. Après Narbonne, il s'engage pour trois ans avec le club montpelliérain. Le fruit de deux longues années de négociations. Le centre nautique va subir une importante modernisation : la salle de musculation sera terminée dans un mois et 12 millions d'euros seront investis d'ici 2020 pour faire de ce pôle un haut lieu de la natation française.

Il aura tout de même fallu deux ans de négociations et de suspens avant de conclure ce contrat. "Le très haut niveau ça ne se construit pas en deux claquements de doigts" comment Philippe Jamet, président du MUC Natation . "Il a fallu mettre en place beaucoup de choses et arriver avec les exigences qui ne sont si terribles que ça de Philippe Lucas": lui réserver 5 lignes d'eau sur 8 pour l'entraînement, une salle de musculation...

Lucas, pour attirer les nageurs et les investisseurs

Pourquoi Philippe Lucas et pas un autre? "C'est l'entraîneur le plus emblématique de la natation française, celui qui a les meilleurs résultats, poursuit le président du MUC. L'objectif c'est d'aller aux Jeux olympiques mais surtout d'amener des nageurs et nageuses sur le podium des Jeux Olympiques."

Le MUC va rechercher des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés pour attirer de nouveaux nageurs. Le but serait de trouver 150.000 euros supplémentaires par an pour porter le budget annuel à 1 million.

Et le style Lucas, c'est quoi. "C'est le travail. Je sais qu'en travaillant, on n'est pas sûr de réussir, mais que en ne travaillant pas on est sûr de ne pas réussir."

