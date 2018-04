Hérault, France

Certes, j'ai perdu dix doigts , mais pour moi c'est un détail, il ne me manque pas un bras ou une jambe, je peux faire plein de choses encore"

Lucas est un "survivant", brûlé au visage, aux jambes , aux bras et aux mains , il a perdu ses dix doigts , Lucas se lance dans un défi incroyable : il veut être champion paralympique de cyclisme en 2024 à Paris.

Lucas Canuel a aujourd'hui 23 ans . Sa vie a basculé le 10 août 2016, ce jeune pompier volontaire a été pris au piège avec ses trois collègues dans leur camion alors qu'ils intervenaient sur un violent feu de forêts à Gabian. Tous ont été grièvement brûlés, Jérémy Beier est décédé le 21 septembre. Lucas ,David et Didier ont passé de longs mois à l'hôpital puis en rééducation.

Un mois après la sortie du coma, le chirurgien m'a annoncé la mauvaise nouvelle , que je n'avais plus de doigts ..... la première chose : j'ai pleuré , la seconde chose , je lui ai dit : quand est-ce-que je remonte sur un vélo ? Un peu embêté, il m'a dit écoutez, monsieur Canuel , vous êtes amputé ... je l'ai pas laissé finir : " Non, c'est quand que je remonte sur un vélo ? "

En un an et demi, avec une volonté qui force l'admiration de tous, Lucas est passé du fauteuil électrique à son vélo de course , " avec pignon fixe , et rétro-pédalage pour s'arrêter, car je ne peux pas utiliser de freins à main," ajoute -t-il en rigolant . Lucas fait du vélo " sur la piste cyclable et avec un casque " de Montpellier à la mer , et je sème certains livreurs ." Lucas a toujours été sportif et rêvé de médaille , " ce ne sera pas avec les valides mais en handisport ."

Lucas s'est fixé un objectif : faire les jeux paralympiques de Paris en 2024, en cyclisme sur route, sur piste et même en vtt et pas pour faire de la figuration, il veut être champion olympique .

Pour s'y préparer dès maintenant , Lucas va devoir acheter du matériel de pro, plusieurs vélos,ça coûte cher , il lance une cagnotte sur leetchi.com :https://www\.leetchi\.com/c/objectif\-2024 .

En parallèle, Lucas Canuel veut reprendre ses études de droit, "_je suis toujours pompier , je donne des cours à l'école des jeunes pompiers , j'espère pouvoir intégrer les services administratifs du SDIS 34 , "_c' est ma famille, ils ont été là pour moi, je le serai pour eux ."

Lucas attend une prothèse pour sa main droite, il l'a déja testée pendant un mois ,il faut apporter des améliorations pour qu'elle s'adapte sans provoquer de réactions sur un membre brûlé et donc sensible . " c'est une prothèse révolutionnaire, pas une simple pince , avec un système d’électrodes ,je peux actionner les doigts , prendre un verre, des couverts et surtout écrire."