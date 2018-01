Lons-le-Saunier, France

Le premier bébé de l'année en Franche Comté est arrivé à la maternité de Lons-le-Saunier. Lucas, qui était pressé de connaître 2018, est né ce premier janvier 2018 à minuit et trente-trois minutes.

Trente ans entre chaque génération

Depuis, ce beau bébé de 3 kilos 600 fait donc depuis le bonheur de Michael et Charline. Par la force des choses, tous deux ont un peu zappé le réveillon de la St Sylvestre, mais cela leur allait parfaitement : "Lucas devait arriver le 3 janvier mais j'ai ressenti les premières contractions dans la nuit du 30 au 31, explique Charline la maman de Lucas. J'ai accouché à minuit trente-trois, on voulait que ce soit en 2018 car le papa est de 1988 et le papy de 1958, ça fait donc trente ans entre les générations. On ne pensait pas que Lucas serait le premier, c'est marrant."

Le podium est complété par Simon né à minuit 38 à la polyclinique de Besançon et par Ethan, arrivé à 3h du matin à Dole.