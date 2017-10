Ludo, nouvelle panthère mâle du zoo de Maubeuge, est arrivé

Ludo, 4 ans est arrivé vendredi du zoo de Best au Pays Bas, un mâle reproducteur de 4 ans dans le cadre du programme européen d'élevage. L'objectif c'est qu'il séduise Matara, la femelle du zoo pour fonder une famille.

Pour le moment Ludo n'a pas le droit d'approcher sa belle, il est en période d'acclimatation dans sa cage du zoo de Maubeuge. La panthère du Sri Lanka, sous espèce des léopards, voit pour le moment Matara de sa cage, ensuite, il pourra la sentir, il partira seul dans son enclos extérieur puis elle viendra le rejoindre pour fonder une famille.

Un moyen de préserver l'espèce car aujourd'hui il ne reste plus que 900 individus à l'état sauvage et 80 en captivité dans seulement 25 zoos au monde dont celui de Maubeuge choisi par le programme européen d'élevage. "Une fierté" pour le directeur Jimmy Ebel

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

En 2014, 2 petites femelles Matara et Singa étaient nées à Maubeuge, les seules naissances à l'époque en Europe, mais depuis Will Patou le papa est mort et Yalla la maman a 14 ans, plus en âge de faire des petits. Elle va d'ailleurs partir prochainement dans un autre zoo pour terminer tranquillement sa vie.

En attendant de pouvoir découvrir Ludo, le dernier gros we de l'année au zoo pour Halloween

Les visiteurs ne pourront peut-être pas voir Ludo d'ici la fermeture du zoo le 12 novembre prochain, fermeture qui sera l'occasion de construire une maison pour les sœurs Hippopotame du zoo Abi et Basta 41 et 43 ans.

Mais d'ici là l'équipe du zoo vous attend déguisé pour le dernier gros we de l'année pour Halloween, 4 jours de fête avec ateliers citrouilles etc, même les animaux ont droit à leur repas d'Halloween à suivre sur la page facebook du zoo