Vive émotion au sein de Pôle Emploi, au lendemain du meurtre d'une directrice des ressources humaines en Ardèche et d'une conseillière pôle emploi dans le Drome. Ludovic Louis délégué SNU FSU Pôle Emploi dans le Grand Est rapporte une hausse des agressions en Moselle et un climat de tension.

Ludovic Louis, délégué SNU-FSU pôle emploi Grand Est : "on sent une montée de l'agressivité"

Toutes les agences de Pôle Emploi resteront fermées ce vendredi 29 janvier, partout en France. Mesure de deuil tant le choc est immense.

Ludovic Louis, délégué SNU FSU Pôle Emploi dans le Grand Est est revenu sur France Bleu Lorraine sur cette émotion mais aussi sur le climat de tension qui parcourt les rangs de l'établissement public.

A Sarrebourg, quelqu'un a menacé des collègues avec un couteau

Encore sous le "choc" malgré "l'habitude des situations d'agressions et d'agressivité à l'accueil", Ludovic Louis a fait part d'une hausse de la tension au sein des agences Pôle Emploi. "Depuis plusieurs mois on sent une montée de cette agressivité. Il y a des fiches de signalements qui émanent de chaque site dans le Grand Est. En Moselle également, il y a quelques jours à Sarrebourg quelqu'un est venu menacer des collègues avec un couteau. Hier à Creutzwald, une personne a été interpellé par la police."

Revenir sur les procédures de sécurité

Confinement ? Crise économique ? La situation actuelle a des conséquences sur ce climat pesant pour Ludovic Louis. Un climat mal vécu par les agents de Pôle Emploi selon le syndicaliste : " On donne tout pour aider les demandeurs d'emplois, mais nous ne sommes pas responsables des solutions qu'on propose. On est aux ordres des pouvoirs publics. Nous manquons peut-être de solutions. Les collègues ont parfois l'impression de ne pas pouvoir faire mieux."

à lire aussi Ce que l'on sait sur le double meurtre en Drôme et en Ardèche et ses possibles ramifications dans l'Est

Des formations sont déjà délivrées aux agents pour gérer les situations tendues à l'accueil. "Nous sommes bien formés, mais le problème c'est de voir si il ne faut augmenter le nombre de formation et le nombre de jours déjà consacrée" explique Ludovic Louis, qui espère, à la fin de l'enquête sur le meurtre de Valence, pouvoir revoir avec la direction les systèmes de sécurité actuellement en vigueur.