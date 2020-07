"On lui a fait de l'ombre" à Ennio Morricone

C'est un peu de la jeunesse de Jean-Pierre Torremocha qui est parti ce lundi. Avec la mort d'Ennio Morricone. Le génial compositeur de musique de film s'est éteint à Rome à l'âge de 91 ans. Il laisse derrière lui des musiques entrées dans la légende.

"C'est ma jeunesse et mes souvenirs" explique Jean-Pierre Torremocha. Profondément marqué par le cinéma américain des années 60 et notamment les films de Sergio Leone, ce Stéphanois s'est lancé un défi fou il y a 7 ans. Réaliser son propre western. "Il me fallait mon western. Je n'y connaissais absolument rien et le résultat il est pas mal" lance fièrement Jean-Pierre Torremocha.

Je me ferais un petit hommage personnel - Jean-Pierre Torremocha à propos d'Ennio Morricone Copier

"On lui a fait de l'ombre, on ne l'a pas battu mais on lui a fait de l'ombre" assure-t-il même au sujet des musiques composées par ses amis pour son film, "La dernière cavale des rebelles", dans le plus pur style Morricone.

En forme de dernier hommage, Jean-Pierre Torremocha s'est prévu une séance cinéma. Ce sera "Il était une fois dans l'Ouest" ou "Le bon, la brute et le truand".