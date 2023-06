"Lui remonte l'Everest", une Ernéenne à l'ascension du Mont Blanc après le grave accident de son mari

L'idée a germé dans la tête d'Estelle Rougerie le soir de Noël dernier, le premier depuis l'accident de voiture de Denis en juillet 2022. "C'était tellement l'horreur à Noël, vous imaginez bien, se souvient l'Ernéenne. Ce n'était pas du tout un moment propice à la joie. Du coup, le 24 au soir, je leur ai dit, 'écoutez, je vais monter le Mont Blanc l'année prochaine. Il faut impérativement que vous venez avec moi. Est-ce que vous êtes chauds ?' Ils m'ont dit oui tout de suite."

"Faire quelque chose qui nous emmène"

Depuis que Denis a eu un grave accident de voiture, le quotidien de toute la famille a été bouleversé. Lui est dans un centre de rééducation. "Il remonte l'Everest tous les jours et il nous l'a prouvé plusieurs fois. Plusieurs fois, il aurait dû passer de l'autre côté et il a tenu bon et il est remonté. C'est un vrai warrior", raconte Estelle Rougerie. C'est pour ça que la mère de famille a donné un nom à son projet : "L'Ascension des possibles". Un projet pour donner de la force à Denis et se donner du courage à soi-même.

Une cagnotte pour "faire un petit bout de Mont Blanc avec nous"

"Je ne pouvais pas agir sur ma propre vie, donc il fallait bien que j'aie quelque chose de positif, qui nous emmène et qui nous pousse, pour patienter, pour voir l'évolution de mon mari. Personne ne peut nous présager l'avenir, pas même les médecins." Pour l'ascension de la plus haute montagne d'Europe, Estelle Rougerie peut compter sur ses frères et son beau-frère, qui l'accompagnent dans cette belle aventure, et aussi sur tout son entourage. La preuve : sa cagnotte en ligne de 15.000 euros est déjà bien avancée. "Quand tout le monde me disait : 'Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ?' En fait, vous pouvez nous aider financièrement et comme ça, ça vous permettra de faire un petit bout de Mont Blanc avec nous."

L'équipe d'Ernéens commence déjà à s'entraîner avec d'abord, en ligne de mire, l'Endurathlon à Saint-Denis-de-Gastines, les 22 et 23 juillet, avant l'ascension du Mont Blanc du 26 août au 2 septembre.

►►Rendez-vous sur le site Hello Asso pour faire un don à l'Ascension des Possibles