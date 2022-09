Lumières 2022 à Laval : des efforts énergétiques pour les festivités et un premier financement du privé

La nouvelle édition des Lumières 2022, l'événement de fin d'année à Laval, a été présentée ce lundi après-midi et aura bien lieu. Un effort de sobriété sera fait pour diminuer la consommation d'énergie et l'éclairage. C'est également la première fois que le privé apporte un financement.

C'est l'événement de la fin d'année dans les rues de Laval pour les fêtes de Noël, les Lumières 2022 ont été présentées ce lundi par le maire et les adjoints en charge des festivités. Les festivités démarreront le 26 novembre prochain et s'arrêteront le 3 janvier 2023. La question a été posée par les habitants si cette édition 2022 allait se tenir ou non, il a donc été décidé qu'elle se fera bien mais avec des modifications. Le budget et son organisation ont été débattus et votés lors du conseil municipal de Laval ce lundi.

Moins d'éclairage cette année

"C'est un vrai succès chaque année mais là il y avait un contexte économique et environnemental à prendre en compte", explique Bruno Berthier, le premier adjoint en charge de l'organisation des festivités avec Solange Bruneau, conseillère municipale en charge des commerces et du rayonnement de la ville. "Il faut que cette notion de fête reste" insiste Bruno Bertier mais en diminuant les consommations d'énergie. Ainsi, la durée d'éclairage des monuments et du pont Aristide Briand notamment seront réduits, les éclairages s'arrêteront à 22h du dimanche au mercredi au lieu de minuit, à minuit le soir du 24 décembre et à 2h du matin le soir du 31 décembre. La consommation énergétique passera donc "de 6.000 kilowatts/heure par semaine à environ 5.000, soit une diminution de 15%", se félicite Bruno Bertier.

Le thème cette année sera l'eau, pour rappeler que la Mayenne passait par la place du 11 novembre à Laval, place qui sera entièrement en chantier et métamorphosée dans les années à venir. Le quartier mis en avant cette année sera Hilard.

Un premier financement du privé pour ces Lumières 2022

Le budget a été présenté également, débattu lors du conseil municipal. Deux entreprises privées vont financer l'événement à hauteur de 25.000 euros, une première cette année et le département apporte aussi un financement, à hauteur de 10.000 euros, ce qui fait 80.000 euros de moins à financer par la ville cette année. Le budget se porte donc à 282.000 euros pour ces festivités. "Tout ça nous permet de faire réduire la facture pour les citoyens", ajoute Bruno Bertier.

Quelques chiffres sur la dernière édition

Les adjoints et le maire ont également rappelé quelques chiffres pour l'année 2021. Au total, 80.000 personnes ont déambulé sur le marché de Noël, 670.000 ont vu la projection sur le Château-Neuf de Laval et ce sont 1.500.000 personnes qui ont participé aux festivités en 2021. Un tiers d'entre eux vient de Laval, un autre tiers du département de la Mayenne et le dernier tiers pour les départements limitrophes.