Lumières de Sens : la Ville temporise l'obligation du pass sanitaire

Le spectacle son et lumières Les lumières de Sens a lieu tout l'été.

C'est donc un contre-ordre à Sens, concernant le pass sanitaire pour assister au spectacle "Les lumières de Sens", ce week-end. Après avoir annoncé, ce mardi, l'obligation de présenter ce pass à partir de vendredi, pour assister au son et lumière de l'été, la mairie fait marche arrière : elle ne demandera pas le document ce week-end et attend les conclusions du conseil constitutionnel. "Si la mesure est validée et entre en vigueur comme prévu le 9 août, elle sera donc mise en place pour les Lumières de Sens, mais à partir du week-end suivant", indique Jean-Pierre Crost, l'adjoint au maire.

Les points de contrôle maintenus

En attendant, pour assister au spectacle gratuit qui illumine les soirées estivales sénonaises, il faut porter un masque et respecter les gestes barrières. "Nous allons maintenir les points de contrôle qui nous avions prévu pour faire de la pédagogie et explique aux visiteurs que le pass sanitaire sera exigé le week-end suivant", ajoute l'élu.