Lumières éteintes dans les magasins de Nancy une heure après la fermeture : "Du bon sens"

Les vitrines et les enseignes lumineuses des magasins, éteintes au maximum une heure après leur fermeture à Nancy : la mesure entre en vigueur ce mardi 1er novembre après avoir été présentée en conseil municipal fin septembre dans le cadre du plan de sobriété de la Ville.

ⓘ Publicité

Depuis le 1er juillet 2013 déjà, la loi demande l'extinction des vitrines entre 1h et 7h du matin (1h et 6h pour les enseignes) afin de limiter les nuisances lumineuses et la consommation d'énergie.

Règlementation locale plus stricte

Cette nouvelle règlementation locale, plus stricte, convient au président de l'association des Vitrines de Nancy qui regroupe les commerçants du centre-ville. "Ce n'est pas une contrainte. Vu les économies d'énergie que nous devons faire, c'est du bon sens", explique Sébastien Duchowicz, invité de France Bleu Lorraine ce mardi matin.

Pour lui, aucun impact sur l'activité commerciale : "Des années en arrière, les chalands passaient devant une vitrine et pouvaient avoir un coup de cœur car cette vitrine était allumée. On n'est plus dans cette dynamique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'information chez vous le soir tranquillement sur un site internet et retourner dans le commerce pour faire votre achat. Nous avons aussi des heures d'ouverture plus larges".

Dans les deux drogueries de Karine Claude, en centre-ville, la nouvelle règle locale ne pose aucune difficulté. Elle éteint tout à la fermeture. "Il y a peu de gens le soir", souligne-t-elle. "Peut-être le samedi soir, mais la semaine je trouve ça un peu ridicule de consommer de l'électricité pour une dizaine de personnes qui vont passer devant la vitrine. On n'est même pas sûrs que ce soient des clients à nous !"

Pour moi, il vaut mieux avoir un beau magasin, faire son job quand c'est ouvert. Consommer pour consommer, je trouve ça un peu débile ! Karine Claude, droguiste

Et pour les réfractaires, des militants écologistes se chargent parfois du rappel à l'ordre lors d'opérations d'extinction au moyen des boutons "coupure d'urgence" des pompiers. "On a eu des actions coup de poing où des militants faisaient le tour de ville et éteignaient les vitrines", souligne Sébastien Duchowicz. "La loi existe, elle n'est pas là pour embêter le commerçant. Effectivement, quand vous arrivez le matin et que votre enseigne est éteinte, vous êtes obligé de monter à l'échelle pour réactiver le système. Ce sont des désagréments mais c'est aussi une prise de conscience !"

La règlementation nancéienne fera l'objet d'une phase de sensibilisation encore avant de passer à la verbalisation. L'amende encourue par les contrevenants peut aller jusqu'à 1 500€ après mise en demeure.