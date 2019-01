Un espace scolaire et culturel "Edmond Simeoni" à Lumio

Corse, France

Des valeurs humanistes et un engagement culturel

Selon le premier adjoint au maire de Lumio, ce vote est "un acte nécessaire et symboliquement fort". Il s'agit surtout de mettre en exergue les valeurs humanistes et l'engagement culturel véhiculées par Edmond Simeoni, précise l'élu. "J'ai fait cette proposition au conseil municipal d'abord parce que j'étais un proche d'Edmond Simeoni depuis plus de 40 ans", poursuit Jean Paolini, et "j'estime qu'au regard de son parcours en tant que grand défenseur de la jeunesse et des valeurs de notre peuple, lui rendre hommage était naturel".

La construction du futur espace scolaire et culturel "Edmond Simeoni" sera terminée en 2020.