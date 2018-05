Le lundi de Pentecôte, il y a de quoi se perdre entre ceux qui travaillent et ceux qui restent à la maison. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne ce 21 mai puisque le lundi de Pentecôte n'est pas un jour férié comme les autres. Explications.

France

Le lundi de Pentecôte n'est pas chômé pour tout le monde. En réalité, trois Français sur dix travaillent ce lundi. Vous avez dû vous en rendre compte, les magasins et grandes surfaces sont pour la plupart ouverts .

Les services administratifs, comme les mairies, la Caisse d'Allocation Familiale ou Pôle Emploi sont fermés. C'est pareil pour les écoles et dans certaines communes, il y a aussi moins de trains, moins de bus, et ce depuis 10 ans, depuis que le lundi de Pentecôte est de nouveau férié.

Une journée solidaire

Autre particularité : le lundi de Pentecôte participe à l'effort collectif. Depuis 2004, à la suite de la canicule meurtrière de 2003, une journée de solidarité est instaurée. C'est-à-dire que les salaires perçus ce jour-là, vont dans les caisses de l'Etat.

Cette journée, initialement fixée au lundi de Pentecôte, est aujourd'hui laissée à l'appréciation des employeurs publics et privés. Autrement dit, ils peuvent fixer cette journée quand ils le souhaitent et le plus souvent, ils conservent le lundi de Pentecôte.

Elle devrait rapporter, cette année, 2.42 milliards d'euros selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est chargée de sa gestion.Au total, 30 milliards d'euros ont été collectés grâce à la journée de solidarité depuis sa création en 2004, ce qui permet de financer une meilleure prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Le gouvernement réfléchit d'ailleurs à instaurer une deuxième journée de solidarité en France puisque les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. En 2050, 5 millions de Français auront plus de 85 ans.