La générosité permet à Marius et à sa maman de pouvoir vivre sereinement

C'est une belle histoire de 2016. Grâce à une grande générosité relayée par France Bleu Hérault, Marius, un garçon de 11 ans atteint de leucodystrophie, a désormais l'équipement qu'il lui faut, sa maman est aux anges et remercie tous les donateurs.

On vous en avait parlé sur France Bleu Hérault : début novembre, Valérie Garnier, la maman de Marius, un garçon de 11 ans, atteint de leucodystrophie, lançait un appel à l'aide pour trouver le financement d'un rail électrique permettant de soulever et déplacer Marius dans la salle de bains et dans la chambre.

Au final l'appel, relayé sur les réseaux sociaux a permis la collecte de 12.220 euros pour le fils de Valérie, une générosité extraordinaire pour Jean-François Castanier, le président de l'association "défi en marche" qui a géré la collecte. Ému par le petit Marius, le Montpellier Hérault Sport Club a donné 3 000 euros.

"Deux jours après l'article de France Bleu, ça n’arrêtait pas d'appeler, les dons sont venus de partout."

Avec cet argent, finies les difficultés pour les besoins quotidiens de Marius, Valérie est aidée par un grand treuil qui transporte le garçon. Une nouvelle manière d'aborder la vie pour la maman.

Un treuil qui aide le quotidien de Marius et Valérie © Radio France - Fabien FOUREL

"Tous les soirs Marius prend un bain, c'est son plaisir, tout ça c'est des gestes où il faut le porter, avec ça je peux le transférer sans sentir son poids".

Le treuil permet à Marius de prendre son bain © Radio France - Fabien FOUREL

Valérie n'est donc plus inquiète pour l'avenir, finie cette peur de ne plus pouvoir assumer son rôle de mère.

"J'envisage l'avenir sereinement car je me dit que Marius restera le plus longtemps possible dans sa maison car je pourrais m'occuper de lui et ce sera pas quelqu'un d'autre ou une structure".

Valérie et Marius © Radio France - Fabien FOUREL