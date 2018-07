Lunery, France

Il n'y avait plus d'épicerie sur la commune. Le projet de supérette a abouti sur seulement deux mois. Les derniers documents administratifs ne sont arrivés que deux jours avant l'ouverture et l'ambiance n'a rien à voir avec un magasin classique. "Au Petit Frondeur ", tout le monde se connait, tutoiement de rigueur ou presque. Les clients sont souvent les bénévoles qui mettent en rayon ou qui tiennent la caisse.

Une partie de l'équipe des bénévoles du Petit Frondeur à Lunery (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Il n'y a aucun salarié. La mise de fonds a été amenée par les bénévoles de l'association Nazdrowie". Richard Dlugosz, président de l'association : " L'association avait un peu de fonds et puis on a pioché, chacun dans nos économies. Je ne vous cache pas que je suis assez dur en affaires et j'ai donc négocié pour obtenir les meilleurs prix d'achats sur les marchandises. On arrive à offrir les prix du marché et même mieux : regardez ce poulet bio du Berry, on le sort à 9,50 le kilo. On essaie de valoriser au maximum les productions locales. La farine bio nous est fournie par un agriculteur local, même chose pour les oeufs, le lait, le vin. Je pense que le projet est vraiment viable. On n'a aucun salarié et les bénévoles sont nombreux à vouloir donner un coup de main. On établit un planning pour que chacun se relaie pour faire tourner le magasin. Si d'autres personnes veulent nous rejoindre, elles sont évidemment les bienvenues."

Une partie des rayons est réservée aux produits polonais © Radio France - Michel Benoit

Un maximum de circuit court, mais une partie du magasin est consacrée aux produits polonais, arrivés d'un peu plus loin. Anna est venue pour l'ouverture : " J'habite tout près d'ici et cette superette me dépanne bien. C'est vraiment sympa. C'est très convivial. Je vais revenir." Le petit Frondeur est ouvert tous les matins sauf le dimanche et le vendredi toute la journée. Le local abrite également un bar où seront organisées différentes dégustations. (Le petit Frondeur est situé rue Yves Lacelle à Rosières, commune rattachée à Lunery).