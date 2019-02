Lunéville : gilets jaunes et habitants manifestent contre la redevance incitative pour les poubelles

Lunéville, France

Une "marche propre" contre la redevance incitative à Lunéville. Ce samedi matin, le collectif d'habitants "Insupportable" et des gilets jaunes ont manifesté munis de sacs poubelles.

Il étaient entre 100 et 200 environ à battre le pavé et ramasser des ordures. Les manifestants se sont notamment arrêtés devant la mairie et échangé, parfois vivement, avec le maire Jacques Lamblin.

Un habitant l'interpelle : "En 2018 je payais 86€, aujourd'hui je vais payer 160€, c'est pas normal !". "On est maintenant dans une communauté de communes avec Baccarat et Gerbéviller et on est obligés d'avoir tous la même règle, c'est la loi. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas définitif !" répond notamment Jacques Lamblin.

Les habitants et gilets jaunes ont interpellé le maire Jacques Lamblin. © Radio France - Mélanie Juvé

43 communes concernées

La nouvelle redevance sur les ordures ménagères concerne depuis le 1er janvier les 43 municipalités de la communauté de communes de Lunéville à Baccarat. Avant, les habitants du Lunévillois payaient une taxe d'ordures ménagères liée à la valeur locative du logement.

Dorénavant, la redevance incitative prend en compte la composition du foyer et la quantité de déchets produits. Le but : inciter au tri et à réduire le volumes d'ordures.

Augmentation "exorbitante"

Selon le maire Jacques Lamblin, le prix de la redevance annuelle est d'environ 178€ pour une personne seule, 240€ pour deux personnes et 304 € pour trois personnes. En 2021, le nombre de levées annuelles passera de 52 à 12 par foyer. Chaque levée de poubelle supplémentaire sera facturée, mais le prix n'a pas encore été fixé selon la mairie.

"Il va y avoir des dépôts sauvages, déjà on voit des sacs sur l'autoroute" témoigne William, habitant de Lunéville. "On demande l'arrêt de ce système et la concertation de la population. C'est punitif et non incitatif. On a reçu des fascicules avec les différents tarifs" ajoute Rachid Nadri du collectif "Insupportable".

A Lunéville, une "marche propre" ce samedi 16 février organisée par un collectif d'habitants contre la redevance incitative des ordures ménagères. Parmi eux, beaucoup de #giletsjaunes#Lorrainepic.twitter.com/3tI4XJqBls — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 16, 2019

"Dans un système comme ça, il y a des gagnants et des perdants. Evidemment que c'est impopulaire ! avoue Jacques Lamblin, le maire de Lunéville. Mais encore une fois, là c'est dur à accepter pour certains. Mais à partir du moment où le volume d'ordures ménagères va baisser, il y aura forcément une baisse du prix importante d'ici deux ans, avec une fréquence qui sera plus souple pour les levées. Dans des cas précis on va aussi essayer d'aider des gens en difficulté."

Chaque habitant du Lunévillois produit 260 kg par an d'ordures, contre 130 kg à Baccarat, là où la redevance incitative existait déjà rappelle le maire de la commune.