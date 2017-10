Lure : la foire aux bonnes affaires

La 16ème édition de la foire de Lure se termine ce lundi après cinq jours d'expositions. L'événement a lieu tous les deux ans sur l'Esplanade Charles de Gaulle. Il attire de plus en plus d’exposants qui y trouvent leur compte. Ce n’est pas toujours le cas des organisateurs…

Une foire, c'est l'occasion d'attirer un maximum d'exposants et de visiteurs en un seul et même lieu. 132 exposants et plus de 12 000 visiteurs étaient encore attendus cette année à Lure. On est bien sur très loin de la foire comtoise de Besançon et de la foire de Colmar avec près de 300 000 visiteurs cette année. Si les foires résistent au temps, c'est parce qu'elles sont rentables.

Les ventes en hausse de 20% d’une édition à l’autre

A Lure, les ventes augmentent en moyenne de 20% d'une édition à l'autre. « 20% c’est beaucoup. Quand les gens passent devant les boutiques, ils ne voient pas tout. A la foire, ils voient beaucoup plus de choses » indique Edwige Pellizzon, présidente de l'association des foires et expositions de la ville de Lure. « Le contact est plus facile. Certains font de bons prix. J’ai déjà acheté pas mal de choses sur la foire : un salon et une chambre à coucher » explique Maurice de Frotey les Lure, habitué de la foire de Lure. Ce qui fait aussi la réussite d'une foire, c'est aussi le renouvellement. Il y a cette année à Lure 35% de nouveaux exposants par rapport à l'édition 2015.

Le bouche à oreille déterminant

Le bouche à oreille, c'est 70% des ventes sur une foire, assure Tatiana Nachin. « Les nouveaux clients se retrouvent sur d’autres stands et se passent le mot, s’échangent les bons plans. Mais sur les foires, il n’y a rien d’acquis si on ne se montre pas, si on n’explique pas » indique cette exposante pour une marque de champagne et qui vit sa première foire de Lure.

Les bons spectacles font les bonnes foires

Si une foire est souvent rentable pour les exposants, ce n’est pas toujours le cas pour les organisateurs. Une édition de la foire de Lure coûte 270 000 euros hors taxe. Cette année, le contexte fait que le budget sécurité a bondi de 82% par rapport à l'édition 2015 à cause de la menace terroriste en France. Comme à Colmar, toute proportion gardée, les spectacles sont aussi très importants dans la réussite financière d'une foire. Patrick Sébastien il y a deux ans avait rempli le chapiteau et 2015 avait été un bon cru. Ca ne ne sera pas le cas cette année. Si le spectacle d’Anne Roumanoff affichait complet, ce n’était pas le cas pour Didier Gustin…

La foire de Lure se termine ce lundi. Rendez-vous de 10h à 17h, l’entrée est libre pour la dernière journée.