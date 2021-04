Lure : la renaissance d'Elio, plongé dans le coma après une chute de neuf mètres

Leur accident avait bouleversé les habitants de Lure. Le 14 juin 2020, Elio et l'un de ses amis chutent de plusieurs mètres à travers un toit alors qu'ils tentaient de récupérer un ballon. Dix mois après, l'adolescent va beaucoup mieux et son rêve de devenir pompier est encore plus fort.

Après des mois de combat, Véro regarde son fils de quinze ans, Elio, avec les yeux qui brillent. Le 14 juin 2020, l'adolescent et l'un de ses amis chutent à travers le toit d'un bâtiment du centre de Lure, où ils tentaient de récupérer un ballon. Tous les deux s'en sortent mais la convalescence a été particulièrement longue pour Elio, qui est tombé de neuf mètres de haut.

Il est plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il rouvre les yeux, il ne peut plus parler ni marcher. Dix mois après, on rencontre un adolescent qui semble comme les autres. "Là je l'ai en face de moi, c'est vrai que je ne le reconnais pas" raconte l'adjudant-chef Franck Carminati, l'un des pompiers qui l'a secouru. "Il n'était pas très beau à voir comme on peut dire. Maintenant quand je le vois devant moi, c'est un bon gaillard ! Et ça fait toujours plaisir de voir que notre travail ainsi que celui de la gendarmerie, de tout le monde, a servi à quelque chose."

J'ai eu quinze ans le 13 mars. J'aurais pu ne jamais voir mes quinze ans.

Grâce à eux et aux équipes de l'hôpital, Elio l'écoute en souriant derrière son masque. "J'ai eu quinze ans le 13 mars. J'aurais pu ne jamais voir mes quinze ans donc je suis content." L'adolescent reste très tranquille lorsqu'il revient sur son accident. "Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont occupées de moi, j'étais pas en état de m'en rendre compte."

Entre sa chute et le moment où il s'est réveillé, des mois plus tard, il ne se souvient de rien. Pour sa mère, Véro, ça représente des mois de combat. "On n'a pas la même notion du temps Elio et moi" rit-elle, émue. "Il n'a pas du tout conscience de ce que j'ai pu traverser, de ce que la famille a traversé et de ce qu'on a fait."

Des enregistrements de ses amis pour l'aider à reprendre conscience

Pour le tirer hors d'un état"proche de l'état neurovégétatif", tous les jours pendant des semaines, Véro parle à son fils, lui touche les bras, les jambes."Tout de suite, j'ai demandé à ses meilleurs amis de faire des enregistrements audio pour pouvoir le stimuler par les choses les plus importantes pour lui" raconte sa maman. "Je l'ai coaché, je lui ai dit de revenir, que c'était comme s'il était en bas des escaliers d'une cave et qu'il fallait qu'il remonte marche par marche, qu'il prenne le temps qu'il faut."

Elio reprend vie petit à petit. Depuis le mois de novembre, il retourne progressivement au collège et refait du sport avec un objectif bien précis en tête. "Depuis que je suis tout petit j'ai envie d'être sapeur-pompier. Mon accident et l'intervention des pompiers ont renforcé mon envie d'être pompier. C'est eux les acteurs principaux qui ont fait que je suis encore en vie et puis dans cet état là."

À la caserne de Lure, il deviendra un jeune sapeur-pompier un peu spécial. "C'est touchant, il y a un lien forcément qui va se créer, peut-être un peu plus fort ! On le connait déjà" sourit Franck Carminati. Mais avant de porter l'uniforme des pompiers - l'année prochaine si tout va bien, Elio doit encore récupérer de l'accident. Pour l'instant, le moindre choc à la tête pourrait le renvoyer à l'hôpital.