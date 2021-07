Lure : un potager participatif installé en ville et accessible à tous

Des cougettes, des tomates et des salades qui poussent en pleine ville. Un couple de Lurons s'est lancé dans le mouvement "Les Incroyables comestibles" et a créé sur l'espace public, avec le soutien de la mairie, un potager, où chacun peut se servir.

Depuis bientôt deux mois, le long du trottoir de l'avenue Carnot à Lure, les habitants peuvent voir pousser des courgettes, des salades ou encore des tomates. Deux bacs potager y ont été installés avec l'accord de la mairie. L'initiative vient d'un couple qui vit à proximité, Cyril Roth et Valentine Beretta. Un projet lancé dans le cadre du mouvement citoyen "Les Incroyables comestibles".

Ce mouvement né en Angleterre dans les années 2000,à tout de suite parlé au couple. "Il y a quelques années, après avoir visionné de nombreux documentaires, on a eu une prise de conscience écologique et sociale", raconte Cyril. Le père de famille et sa compagne se sont ainsi retrouvés dans ce mouvement mondial qui vise à créer une abondance gratuite de nourriture à partager pour tous, dans une démarche d’autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive.

Deux bacs potager ont été installés par le couple le 7 juin dernier. © Radio France - Virginie Vandeville

Un potager solidaire

Pour ce premier potager, le père de famille a construit lui-même les deux bacs avec du bois de récup' et y a planté ses propres semis. "Le concept, c'est que l'on fait les plantations. Si les gens qui passent ou ceux du quartier observent que le potager manque d'eau, ils peuvent en mettre, mais aussi enlever les mauvaises herbes par exemple. Et puis tous ceux qui le veulent peuvent se servir si les légumes sont mûrs et en respectant les plants", ajoute-t-il.

Les habitants peuvent notamment y cueillir des courgettes. © Radio France - Virginie Vandeville

Et lorsqu'on se penche un peu plus près, on peut dire que le concept marche. Une douzaine de courgettes ont trouvé preneur. Nicole, une voisine, a elle aussi trouvé son bonheur. "Toutes les cotes de blettes qui ont été cueillies, c'est moi. J'adore ça en gratin surtout. Ici, elles sont très bonnes, bien fraîches et meilleures que dans les supermarchés, quand j'en trouve. Ce potager est parfait pour moi qui n'ai pas de voiture".

Nicole, une habitante du quartier a été séduite par ce potager installé sur l'espace public. © Radio France - Virginie Vandeville

Retrouver un lien social

Aider les personnes dans le besoin, ceux pour qui les fins de mois sont compliquées, c'est en partie cela qui a motivé Cyril et sa femme. Il a aussi un vrai apport pédagogique et éducatif. "C'est un moyen de leur montrer que la nourriture qu'ils mangent, ne vient pas des étales des grandes surfaces et que cela vient de la terre", assure encore Cyril qui précise que tout pousse naturellement. "On ne met même pas d'anti-limace", sourit cet ancien gendarme de 45 ans.

Mais ce potager est aussi un moyen de retrouver ce lien social un peu perdu dans un contexte sanitaire et économique difficile. "On voit bien que tout le monde est curieux et fait attention. Il n'y a eu aucune dégradation. Cela veut bien dire que faire des choses ensemble fonctionnent", conclut Cyril.

Le soutien de la mairie

Un projet qui n'aurait pas pu voir le jour, sans l'accord de la municipalité. Cela fait trois ans que le couple voulait créer ce potager. Mais avec le covid et les différents confinements, le projet a pris du retard. "Mais la mairie a tout de suite donné son accord pour que l'on s'installe sur l'espace public", assure Cyril.

"On a facilité les choses en apportant un apport nutritif à la terre. Ce qui nous a plu dans ce projet c'est la valeur de partage. Il y a besoin de partage et de manger sainement partout. Lure prône cela. De plus, on avait la place, des citoyens à proximité pour s'en occuper et pour le gérer", détaille Jérôme Laroche, adjoint aux travaux à la ville de Lure.

Une possible multiplication de potagers dans Lure

Après un lancement réussi, Cyril et Valentine espèrent désormais faire des émules et voir les habitants de Lure, apporter leurs semis et faire vivre d'autres potagers. En attendant, ils ont l'intention de mettre en place quatre nouveaux potagers, toujours sur l'avenue Carnot, l'hiver prochain.